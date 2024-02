Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,01 EUR -2,87% (28.02.2024, 15:24)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,01 EUR -4,56% (28.02.2024, 15:11)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (28.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Es sei wahrlich kein schöner Anblick für die Aktionäre von LANXESS. Denn die Aktie des Kökner Spezialchemiekonzerns gebe im aktuell um satte 4,5% nach. Damit sei der niedrigste Stand seit Anfang Dezember erreicht worden. Der Grund sei eine gestern veröffentlichte Meldung. Demnach hätten Abschreibungen von mehr als einer halben Milliarde Euro deutliche Spuren in der Bilanz zum Jahresende hinterlassen. So nehme der MDAX-Konzern in zwei Geschäftsfeldern und auf die Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior Wertberichtigungen vor. LANXESS rechne auch in diesem Jahr mit einer schwächeren als ursprünglich erwarteten Nachfrage in den Segmenten Flavors & Fragrances und Polymer Additives.Durch den heutigen Kursrückgang trübe sich das ohnehin schon eher schwache Chartbild weiter ein. Trotz der günstigen Bewertung sollten Anleger daher an der Seitenlinie verharren. Wer beim MDAX-Titel investiert sei, beachte den Stoppkurs bei 19,50 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: