Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

28,52 EUR -1,93% (04.08.2023, 09:24)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

27,88 EUR -4,39% (04.08.2023, 09:09)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (04.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Jetzt werde gespart! So in etwa könnte man die Bemühungen des Kölner Spezialchemiekonzerns zusammenfassen, um in einer konjunkturell schwierigen Phase, aber auch nachhaltig die Profitabilität zu steigern. Demnach seien bereits 2023 einmalig rund 100 Mio. Euro Einsparungen durch Kostensenkungen und verringerte Investitionen geplant. Dies habe LANXESS am Freitag bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal mitgeteilt. Mit weiteren Maßnahmen sollten die jährlichen Kosten ab 2025 dauerhaft um rund 150 Mio. Euro sinken. Auch Stellenstreichungen könnte es geben. Wie bereits im Juni im Zuge der Senkung des Jahresausblicks angekündigt, mache dem Unternehmen eine schwache Nachfrage aus der Bau- und Elektronikindustrie zu schaffen.Für den "Aktionär" sei die LANXESS-Aktie derzeit weiterhin einfach zu niedrig bewertet. Schließlich belaufe sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis des profitablen Konzerns auf gerade einmal 0,5. Dabei seien die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die Kölner durchaus gut. Wer Mut und einen langen Atem habe, könne deshalb trotz des aktuell schwachen Charts abgesichert mit einem Stoppkurs bei 22 Euro nach wie vor auf eine Gegenbewegung spekulieren. Etwas risikoscheuere Anleger könnten hingegen vor einem Einstieg noch eine klare Aufhellung abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: