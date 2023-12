Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

27,94 EUR -0,68% (18.12.2023, 10:06)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

27,99 EUR -1,20% (18.12.2023, 09:52)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die LANXESS-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich erholen können. Nachdem der Kölner Spezialchemie-Konzern stark unter den Folgen des Ukraine-Krieges gelitten habe, sei der Kurs immer weiter gefallen. Ausgehend vom 2022er-Hoch habe die Aktie zwischenzeitlich fast zwei Drittel an Wert verloren. Das könnte sich nun aber ändern, denn es hätten sich zuletzt die positiven Analystenkommentare für die LANXESS-Aktie gehäuft.Gemessen an der Bewertung habe LANXESS jedenfalls noch reichlich Luft nach oben. So belaufe sich das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) auf gerade einmal 0,5. Dies sei so günstig wie nie (!) zuvor. Denn selbst im Zuge der Finanzkrise 2008/09 oder nach dem Corona-Crash 2020 sei der Aktie noch eine etwas höhere Bewertung zugestanden worden.Auch "Der Aktionär" sehe für die LANXESS-Aktie noch jede Menge Luft nach oben. Selbst wenn auch noch das nächste Jahr für den Spezialchemie-Konzern erneut etwas schwierig werden könnte, erscheine der sehr hohe Abschlag überzogen. Schließlich belaufe sich der Börsenwert des Unternehmens trotz des jüngsten Kursanstiegs auf nur 2,4 Mrd. Euro. Das zuletzt ausgewiesene Eigenkapital habe hingegen bei 5,6 Mrd. Euro gelegen. Mutige Anleger könnten daher weiterhin auf ein Comeback der gebeutelten Aktie setzen. Der Stoppkurs sollte nun auf 20 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie: