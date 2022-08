Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,44 EUR +1,11% (18.08.2022, 09:51)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

35,40 EUR +2,40% (18.08.2022, 09:54)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.08.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Jahresausblick nach deutlichen Zuwächsen in Q2 konkretisiert - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) konnte die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten im zweiten Quartal über deutlich höhere Verkaufspreise an den Markt weiterreichen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Umsatz und Gewinn seien deshalb deutlich gestiegen. Das operative Ergebnis sei um 14,5 Prozent auf 253 Mio. Euro geklettert, die Erlöse um 36,1 Prozent auf rund zwei Mrd. Euro. "Die guten Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen, dass unsere strategische Weiterentwicklung Früchte trägt", habe CEO Matthias Zachert konstatiert. "Im zweiten Halbjahr wird der Wind in der Weltwirtschaft sicher noch rauer wehen doch dafür sind wir gewappnet."Die konkretisierte Jahresprognose sehe entsprechend aus: Zachert peile ein bereinigtes EBITDA von 0,9 bis 1,0 Mrd. Euro an, nachdem bislang nur von einem deutlichen Wachstum die Rede gewesen sei. Im Vergleich zum angepassten Vorjahresniveau, also exklusive des Geschäfts mit Hochleistungskunststoffen für die Auto- und Elektroindustrie, das in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Advent eingebracht werde, entspräche das einer Steigerung um bis zu 25 Prozent.Auch Analysten wie Andres Castanos-Mollor von Berenberg hätten sich mit dem Erreichten zufrieden gezeigt. Das zweite Quartal liefere eine solide Grundlage für ein kontinuierliches Wachstum in das kommende Jahr hinein, glaube der Experte. Selbst ein Gasembargo für Deutschland würde das Unternehmen wohl nur acht bis zwölf Prozent des operativen Gewinns kosten. Die Aktie sei auf dem aktuellen Niveau zudem günstig. (Ausgabe 32/2022)Börsenplätze LANXESS-Aktie: