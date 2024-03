Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

24,94 EUR -0,76% (25.03.2024, 12:34)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

24,94 EUR -0,24% (25.03.2024, 12:31)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2023 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 12.800 Mitarbeitende in 32 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe). (25.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beiden deutschen Chemieproduzenten LANXESS und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) würden weiterhin darauf hoffen, dass die Konjunktur in Deutschland und in anderen wichtigen Volkswirtschaften wieder Fahrt aufnehme. Die meisten Prognosen seien allerdings bisher eher wenig euphorisch gewesen. Hingegen mache die US-Großbank JP Morgan Mut, denn sie sehe die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs.So habe der JP Morgan-Chefvolkswirt für Europa, Ravi Balakrishnan, gegenüber dpa-AFX erklärt: "Im Lauf des Jahres wird die Konjunktur kontinuierlich an Tempo gewinnen." Bereits im ersten Quartal dürfte die größte europäische Volkswirtschaft demnach um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal wachsen. Nach 0,5 Prozent im zweiten Quartal könnte das Wachstum im vierten Quartal bei 0,8 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2023 liegen.JP Morgan sei damit deutlich optimistischer für die konjunkturelle Entwicklung als die Deutsche Bundesbank. Diese habe im jüngsten Monatsbericht vielmehr eine Verzögerung der Konjunkturerholung prognostiziert. Für das Auftaktquartal erwarte die Bundesbank demnach einen leichten Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts.Mit ausschlaggebend für den steigenden Konsum sei seiner Ansicht nach zudem die Aussicht auf höhere Reallöhne. Zahlreiche Tarifauseinandersetzungen im weiteren Verlauf des Jahres dürften zu einem vergleichsweise starken Anstieg der Löhne und Gehälter führen. Obwohl zuletzt Meldungen über Stellenstreichungen in großen deutschen Unternehmen zugenommen hätten, rechne der Ökonom weiter mit einem robusten Arbeitsmarkt in Deutschland. Angesichts steigender Reallöhne sehe der Ökonom jedoch ein geringes Produktivitätswachstum als verbleibendes Risiko, das die Arbeitskosten unter Druck setzen könnte.Allmählich würden sich die konjunkturellen Aussichten zumindest etwas aufhellen. Mutige könnten bei den beiden günstig bewerteten Chemie-Titeln weiter auf eine nachhaltige Gegenbewegung spekulieren. Wichtig: Die Positionen sollten mit Stoppkursen nach unten abgesichert werden. Bei LANXESS kann die Absicherung weiter bei 19,50 Euro platziert werden, bei Evonik bei 16,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link