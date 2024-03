Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.IsSeit die Talsohle nun durchschritten? Nach einem Gewinneinbruch im abgelaufenen Jahr wolle der Kölner Spezialchemiehersteller das operative Ergebnis 2024 auch dank Kostensenkungen wieder leicht steigern. Der Lagerabbau bei den Kunden, mit Ausnahme der Agrochemie, dürfte abgeschlossen sein, habe der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert erklärt. Gleichwohl bleibe das Umfeld zumindest im ersten Halbjahr schwierig, ab dem zweiten Quartal sei mit einem moderaten Absatzanstieg zu rechnen. Rückenwind solle den Angaben zufolge auch das laufende Sparprogramm liefern.CEO Zachert habe betont: "Ein solches Krisenjahr hat die deutsche Chemie und haben auch wir bei Lanxess noch nicht erlebt. Aber wir tun alles dafür, um möglichst stabil durch diese Phase zu kommen und bestmöglich aufgestellt zu sein, wenn die Zeiten wieder besser werden. Mit unserem Aktionsplan "FORWARD!" haben wir dafür frühzeitig die richtigen Schritte eingeleitet."Mit den Zahlen und dem vorsichtigen Ausblick sei LANXESS hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben, weshalb die Aktie deutlich nachgebe. Dennoch stimme die Tendenz. Die Perspektiven für den stark konjunkturabhängigen Spezialchemiehersteller würden sich allmählich wieder aufhellen. Zudem helfe der mittlerweile wieder deutlich gesunkene Gaspreis. Das nun ausgewiesene Eigenkapital des breit aufgestellten Chemiekonzerns liege mit 2,7 Mrd. Euro immer noch über dem aktuellen Börsenwert von 2,1 Mrd. Euro. Mutige Anleger könnten daher abgesichert mit einem Stopp bei 19,50 Euro auf eine nachhaltige Erholung spekulieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: