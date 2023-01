Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (12.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die Aktie von LANXESS habe derzeit einen sehr starken Lauf. Ausgehend vom Oktober-Tief bei 28,16 Euro habe der Kurs des Spezialchemiekonzerns mittlerweile mehr als 50 Prozent zulegen können. Rein charttechnisch betrachtet wäre nun allmählich Zeit für eine Konsolidierungsphase. Fundamental betrachtet habe der MDAX-Titel jedoch immer noch Luft nach oben.So habe die US-Investmentbank Morgan Stanley Lanxess von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 54 Euro erhöht. Der europäische Chemiesektor habe sein Tief wohl hinter sich, habe es in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geheißen. Die Experten hätten dabei speziell auf den positiven Einfluss niedrigerer Gaspreise und die Wiederöffnung Chinas verwiesen. Die Erholung werde aber nur langsam vonstattengehen, denn das erste Quartal dürfte noch von Herausforderungen geprägt sein. LANXESS komme derweil dem Ende einer längeren Verwandlungsphase näher, habe der neu für den Spezialchemiekonzern zuständige Analyst Jonathan Chung begründet. Die Ernte davon könnte demnächst eingefahren werden.Auch "Der Aktionär" sei für die LANXESS-Papiere optimistisch gestimmt. Zwar dürfte es in den kommenden Wochen im Zuge des kräftigen Kursanstiegs sicherlich auch zu Korrekturbewegungen kommen. Mittel- bis langfristig betrachtet habe die mit einem KBV von 0,8 sehr günstig bewertete Aktie aber immer noch reichlich Luft nach oben. Der Stoppkurs sollte nun auf 31,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 12.01.2023)