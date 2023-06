Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

27,84 EUR +0,32% (30.06.2023, 13:17)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

27,86 EUR +0,76% (30.06.2023, 13:02)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (30.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Damit die Aktien der Chemieproduzenten wie LANXESS wieder nachhaltig Schwung aufnehmen könnten, würden die konjunkturabhängigen Firmen natürlich in erster Linie Rückenwind in Form einer wieder besser florierenden Weltwirtschaft benötigen. Diesbezüglich mache eine Meldung aus den USA durchaus Mut.So sei die US-Wirtschaft stärker in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2% gestiegen, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington auf Basis einer dritten Schätzung mitgeteilt habe. Eine vorherige Erhebung habe einen Zuwachs um 1,3% ergeben. Analysten hätten im Schnitt eine Rate von 1,4% erwartet. Im vierten Quartal sei die weltgrößte Volkswirtschaft um 2,6% gewachsen.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Chemiehersteller seien durchaus gut, die aktuelle Lage jedoch weiterhin schwierig. Dementsprechend schwach würden sich die Charts der Branchenvertreter (mit Ausnahme von Covestro dank der Übernahmegespräche mit Adnoc) präsentieren. Chemie-Aktien seien daher weiterhin nur für Mutige geeignet. Wer investiert sei, sollte bei LANXESS den Stoppkurse bei 22 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie: