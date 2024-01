Börsenplätze LANXESS-Aktie:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (16.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Ein guter Start in die neue Börsenwoche: Die Aktien von LANXESS hätten am Montag nach einem Pressebericht zum Kunststoff-Geschäft angezogen und damit zu den besten Werten im MDAX gezählt. So hätten die Anteilscheine des Spezialchemiekonzerns um bis zu 3,7 Prozent angezogen und am Ende des Tages 2,3 Prozent gewonnen.Damit hätten sich die LANXESS-Papiere gegen den Trend gestellt. Denn der Index der mittelgroßen Werte sei im gestrigen Handel um ein Prozent gefallen. LANXESS wolle sich komplett aus dem Kunststoffmarkt zurückziehen und treibe deshalb den Verkauf seines Polyurethan-Geschäfts voran, habe das "Handelsblatt" in seiner Online-Ausgabe berichtet. Demnach solle nun die Deutsche Bank einen Käufer für diese Sparte finden. LANXESS und die Deutsche Bank hätten eine Stellungnahme abgelehnt, habe es in dem Bericht weiter geheißen.Ebenfalls Rückenwind hätten die LANXESS-Papiere durch einen positiven Analystenkommentar erhalten. So habe Deutsche Bank Research das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns von 28,00 auf 29,00 Euro leicht angehoben und die Einstufung dementsprechend auf "buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte habe die Kurszielerhöhung in einer am Montag vorliegenden Studie mit den leicht angehobenen Schätzungen für das operative Ergebnis (EBITDA) in den Jahren 2025 und 2026 begründet.Mutige können daher weiterhin auf ein Comeback der gebeutelten Aktie setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte auf 19,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 16.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link