Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

38,52 EUR +0,94% (04.04.2023, 11:24)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

38,49 EUR +1,02% (04.04.2023, 11:09)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (04.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für die Anteilseigner von LANXESS: Der Finanzinvestor Advent habe dem MDAX-Konzern für die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungskunststoffe etwas mehr Geld bezahlt als zuvor in Aussicht gestellt worden sei. Am 31. März sei eine Zahlung von rund 1,3 Mrd. Euro eingegangen.Die Gründung selbst sei am 1. April vollzogen worden. Der Mittelzufluss und eine damit notwendige Steuerzahlung von rund 45 Mio. Euro würden noch ins erste Quartal fallen. LANXESS wolle das Geld in den Schuldenabbau stecken. Zudem stelle der Konzern dem neuen Joint Venture mit dem Namen Envalior ein Darlehen von 200 Mio. Euro zur Verfügung. Der Schritt sei bereits geplant gewesen, doch habe LANXESS Mitte März lediglich den Erhalt von rund 1,1 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.LANXESS halte rund 40 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen, Advent etwa 60 Prozent. Der Deal sei im Mai 2022 bekannt gegeben worden. Im Zuge der Transaktion hätten die Kölner ihr Geschäft mit Hochleistungskunststoffen für die Auto- und Elektroindustrie in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Advent eingebracht, das im gleichen Zuge in einem Milliardendeal das Kunststoffgeschäft Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM übernehme. LANXESS wolle so die Abhängigkeit von Konjunkturschwankungen senken, da das Geschäftsvolumen mit der Autoindustrie reduziert werde.Die LANXESS-Aktie habe von dieser im gestrigen Handel kaum profitieren können. Dies zeige einmal mehr, wie schwierig das Marktumfeld derzeit für konjunkturabhängige Titel sei. Mittel- bis langfristig sehe DER AKTIONÄR für die günstig bewertete Aktie aber nach wie vor Potenzial. Mutige können weiterhin zugreifen (Stopp: 31,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 04.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link