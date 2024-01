Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Nachdem es für die LANXESS-Aktie bereits im vergangenen Jahr eher schlecht gelaufen sei, sei auch der Auftakt in das neue Börsenjahr verpatzt worden. Nach Ansicht der Experten von der Privatbank Berenberg sei dies aber eine gute Gelegenheit zum Kauf. So habe deren Analyst Sebastian Bray den MDAX-Titel mit "Buy" bewertet.Das Kursziel sei bei 35 Euro belassen worden. Daraus errechne sich ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau ein Aufwärtspotenzial von 33 Prozent. Bray habe betont, das laufende Jahr dürfte für Anleger in der Chemiebranche im Verlauf zu dem Jahr werden, das sie sich eigentlich für 2023 erhofft hätten - ein Jahr der Volumenerholung und verbesserter Profitabilität. Bei den Gewinnerwartungen für 2023 sollte es die letzten großen Kürzungen gegeben haben. Vor allem diversifizierte Konzerne sehe er in einer guten Ausgangsstellung. LANXESS sei für ihn der "Top Pick" für laufende Jahr.Dagegen habe sich bereits am Montag die US-Bank JPMorgan eher skeptisch gezeigt. So habe Analyst Chetan Udeshi LANXESS auf "Neutral" eingestuft (Kursziel: 26 Euro). Das Konjunkturumfeld sei für Chemiekonzerne nach wie vor schwierig, da sich die Nachfrage auf niedrigem Niveau stabilisiert habe, aber noch kein wesentlicher Aufwärtstrend zu erkennen sei, so Udeshi in seiner jüngsten Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund dürften die Ausblicke für die europäischen Chemiefirmen auf 2024 eher zurückhaltend ausfallen und seiner Ansicht nach dann auch zu sinkenden Konsensschätzungen führen.Praktisch als Beleg für JPMorgans Skepsis habe der US-Chemieriese Dupont ( ISIN US26614N1028 WKN A2PLC7 ) heute einen trüben Ausblick auf die nächsten Monate gegeben. Daher sei die Dupont-Aktie zweistellig eingeknickt und habe auch in Europa Chemietitel wie eben auch LANXESS belastet, die trotz des bullishen Berenberg-Kommentars nachgegeben hätten.Mutige können daher mit einem Stopp bei 19,50 Euro weiter auf eine Erholung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)Mit Material von dpa-AFX