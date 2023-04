Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

36,49 EUR -0,19% (20.04.2023, 09:13)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

36,43 EUR -0,33% (20.04.2023, 09:01)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die konjunkturellen Aussichten würden sich allmählich weiter aufhellen. Dennoch kämen zahlreiche Chemietitel wie z.B. LANXESS kaum von der Stelle. Kein Wunder, dass derzeit die große Mehrheit der Analysten für das Papier des Kölner Spezialchemie-Konzerns bullish gestimmt sei und mitunter enormes Kurspotenzial sehe. So auch die Privatbank Berenberg, die nun das Kursziel für die LANXESS-Aktie von 58 auf 59 Euro angehoben (woraus sich Aufwärtspotenzial von 61% errechne) und die Einstufung auf "buy" belassen habe.Auch "Der Aktionär" sei für die LANXESS-Aktie derzeit zuversichtlich gestimmt. Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten daher nach wie vor darauf spekulieren, dass sich der im historischen Vergleich günstig bewertete MDAX-Titel nachhaltig erholen werde. Der Stoppkurs sollte bei 31 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: