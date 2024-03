Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

25,40 EUR +1,89% (26.03.2024, 14:46)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

25,39 EUR +1,85% (26.03.2024, 14:40)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2023 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 12.800 Mitarbeitende in 32 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe). (26.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs hätten den europäischen Chemiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Angesichts der Schwierigkeiten der Chemiebranche 2023 liege die Latte für 2024 niedrig und eine gewisse Erholung sei bereits eingepreist, habe Analystin Georgina Fraser in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie erklärt.Allerdings dürfte es in puncto Erholung große Unterschiede zwischen den Unternehmen geben, bestimmt durch die Preissetzungsmacht und die Anfälligkeit gegenüber strukturellem Gegenwind. Das größte Potenzial hätten Hersteller von Inhaltsstoffen für Konsumartikel. Für diversifizierte Chemiekonzerne sowie Hersteller von Lacken und Farben sei mit einer leichten zyklischen Erholung zu rechnen. Dagegen dürften das langfristige Wachstum und die überdurchschnittliche Entwicklung des Industriegase-Segments andauern. Die Expertin präferiere Unternehmen mit günstiger Stellung auf der Angebotsseite und solche, die sich schneller erholen dürften, als allgemein erwartet. Daher stufe sie die LANXESS-Aktie mit "buy" ein und sehe das Kursziel bei 29,00 Euro.Die Papiere von Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und BASF stufe sie mit "neutral" ein. Für die Anteilscheine von Evonik beziffere Fraser den fairen Wert auf 18,20 Euro. Bei den Anteilscheinen des weltgrößten Chemieproduzenten BASF laute ihr Kursziel 53,00 Euro. Optimistischer gestimmt sei indes die Société Générale. Sie habe den fairen Wert für die DAX -Titel von 54,00 auf 59,00 Euro angehoben und rate weiterhin zum Kauf.Bei BASF sollte die Absicherung vorerst weiter bei 36,00 Euro platziert werden, bei Evonik bei 16,00 Euro und bei LANXESS bei 19,50 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link