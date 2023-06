Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

27,59 EUR -1,15% (29.06.2023, 10:35)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

27,67 EUR -0,32% (29.06.2023, 10:19)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (29.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beim Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) läuft es schlechter als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der EBITDA-Gewinn vor Sondereinflüssen werde im laufenden zweiten Quartal voraussichtlich etwa 100 Mio. Euro betragen und damit deutlich unter dem ursprünglich erwarteten Ergebnis auf dem Niveau des ersten Quartals von 189 Mio. Euro liegen, habe das Unternehmen Anfang vergangener Woche mitgeteilt. Die allgemeine Nachfrageschwäche und ein anhaltender Lagerabbau bei den Kunden hätten sich fortgesetzt, vor allem in der Bau-, Elektro- und Elektronikindustrie. Selbst bei sonst stabilen "konsumentennahen Produkten" seien die Anlagen nicht ausgelastet.Und Besserung sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: LANXESS gehe davon aus, dass sich die Nachfrageschwäche in der zweiten Jahreshälfte fortsetze. Der Vorstand habe daher sein Gewinnziel für das Gesamtjahr auf 600 bis 650 Mio. Euro gesenkt. Bislang habe er ein bereinigtes EBITDA von 850 bis 950 Mio. Euro angepeilt. Zwar sei die Prognosekürzung nach den jüngsten Warnungen im Sektor für Analysten nicht allzu überraschend gekommen, wohl aber deren Ausmaß. Ihnen zufolge bedeute das gesenkte Jahresziel einen Korrekturbedarf von rund 30 Prozent beim Konsens.Die Quittung sei auf dem Fuß gefolgt: Die Aktie sei prozentual zweistellig eingebrochen, auf den tiefsten Stand seit dem Corona-Crash. Zwar sehen Marktbeobachter die Gewinnwarnung damit mehr als eingepreist, abseits der technischen Situation gibt es derzeit aber kaum Argumente für eine schnelle und kräftige Gegenbewegung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie: