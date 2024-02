Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (26.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Bereits seit geraumer Zeit hätten die deutschen Chemieproduzenten mit der anhaltend schwachen Entwicklung der Weltwirtschaft zu kämpfen. Zudem hätten die hohen Energiekosten die Konzerne gerade im Jahre 2022 belastet. Aber zumindest bezüglich der Gaspreise dürfte man sich in den Vorstandsetagen der drei Chemieunternehmen mittlerweile nicht mehr ganz so viele Gedanken machen. So sei der Preis für europäisches Erdgas vergangene Woche auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. "Die Talfahrt am europäischen Gasmarkt findet kein Ende", habe Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank gesagt. Sie habe die Entwicklung mit einer milden Witterung und der schwächelnden Konjunktur erklärt. Seit Beginn des Jahres habe sich der Rohstoff etwa 30% verbilligt.In vielen europäischen Ländern sei der Winter vergleichsweise mild ausgefallen. Dies bremse die Gasnachfrage. Darüber hinaus sorge die lahmende Konjunktur für weniger Verbrauch an Erdgas.Die gesunkenen Gaspreise würden Evonik, LANXESS und Covestro natürlich helfen. Für eine nachhaltig positive Kursentwicklung wäre eine besser laufende Weltwirtschaft noch wichtig. Doch die aktuelle konjunkturelle Schwäche sollte angesichts der im historischen Vergleich sehr günstigen Bewertung bereits bei allen Aktien eingepreist sein. Die Positionen sollten weiterhin mit Stoppkursen bei 44 Euro (Covestro) bzw. 19,50 Euro (LANXESS) und 15 Euro (Evonik) abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: