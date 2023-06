Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,94 EUR +2,12% (22.06.2023, 14:05)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,93 EUR +2,24% (22.06.2023, 13:51)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (22.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.In einem eher mauen Marktumfeld könne die zuletzt gebeutelte Aktie von LANXESS deutlich zulegen. Die Gegenbewegung werde dabei unterstützt von einer ganzen Reihe durchaus positiver Analystenstudien. Zwar würden nach der Gewinnwarnung am Montag die Kursziele durchgehend und mitunter sogar kräftig gesenkt, lägen aber allesamt noch klar über dem jetzigen Kursniveau.Heute gelinge der LANXESS-Aktie erstmals in dieser Handelswoche eine deutliche Gegenbewegung. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Spezialchemiekonzern seien durchaus gut. Zudem sei die Bewertung mit einem KBV von gerade einmal 0,5 sehr günstig. Der MDAX-Titel gehöre daher weiterhin auf die Watchlist. Vor einem Einstieg sollte aber noch der Abschluss einer Bodenbildung abgewartet werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 22.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: