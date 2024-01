Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Die deutschen Chemieproduzenten LANXESS, BASF und Evonik würden unter der anhaltenden Schwäche der Weltwirtschaft leiden. Auch in den USA nehme die Konjunktur kaum richtig Fahrt auf. Ein Beleg dafür seien nun die Ergebnisse des stark auf den Heimatmarkt fokussierten US-Chemiekonzerns Dow für das vierte Quartal gewesen.Denn bei diesem seien die Geschäfte im Zuge der Wirtschaftsflaute deutlich schleppender gelaufen. Unter dem Strich habe zudem ein Fehlbetrag von 105 Millionen US-Dollar gestanden, nach 613 Millionen Dollar Gewinn ein Jahr zuvor.Der Verlust habe vor allem an einer Sonderbelastung von 642 Millionen Dollar gelegen, durch die das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit Pensionsverpflichtungen senken wolle. In allen Sparten habe es beim Umsatz Rückgänge aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage gesetzt, der Gesamterlös sei um zehn Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar gefallen. Vorstandschef Jim Fitterling rechne auch im ersten Quartal mit einer schwachen Nachfrage in bestimmten Bereichen.Dow habe im Tagesgeschäft vor Sonderposten 0,43 Dollar Gewinn je Aktie gemacht. Mit dem Rückgang um nur drei Cent habe der Konzern besser abgeschnitten, als Analysten zuvor befürchtet hätten. Fitterling habe von wechselhaften Bedingungen und geht in den Märkten für Industrie- und langlebige Güter auch in den ersten drei Monaten von einer Schwäche ausgesprochen. Allerdings hätten frühe positive Zeichen aus der Bauwirtschaft, dem Autobau und der Verbraucherelektronik ermutigt.Es bleibe aktuell schwierig für die BASF, Evonik und LANXESS. Dennoch könnten sich langfristig orientierte Anleger bei den sehr günstig bewerteten Chemiekonzernen positionieren - so wie nun etwa BASF-Vorstand Dirk Elvermann, der in dieser Woche für 109.306,50 Euro Aktien des Chemieriesen gekauft habe. Es sei bei BASF bereits der zweite Insiderkauf in kurzer Zeit gewesen. Bei Evonik und LANXESS habe es im vergangenen Jahr auch wiederholt Käufe von Vorstandsmitgliedern gegeben.Mutige können bei den drei Chemietiteln dabeibleiben, so Thorsten Küfner. Die Stoppkurse sollten bei 36,00 Euro (BASF), 19,50 Euro (LANXESS) beziehungsweise 15,00 Euro (Evonik) belassen werden. (Analyse vom 26.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link