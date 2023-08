XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (17.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Erhoffte Nachfragebelebung vorerst nicht absehbar - AktienanalyseDas zweite Quartal hat für den Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) die erwarteten Einbußen gebracht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzrückgang um elf Prozent auf 1,78 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis wegen einer schwachen Nachfrage, des anhaltenden Lagerabbaus der Kunden und niedrigerer Verkaufspreise um fast 58 Prozent auf 107 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich sei im fortgeführten Geschäft ein Verlust von 145 Mio. Euro angefallen, nach 48 Mio. Euro Gewinn vor einem Jahr. Und Besserung sei zumindest vorerst nicht in Sicht: Die Nachfrage in allen Endmärkten bleibe schwach, insbesondere in der Bau- und Elektro-/Elektronikindustrie, habe LANXESS-Chef Matthias Zachert erklärt. Auch sei im wichtigen chinesischen Markt keine Erholung sichtbar.Der Manager tue daher das, was angesichts der derzeit schwierigen Lage für Chemieunternehmen wohl nur folgerichtig sei: auf die Kostenbremse treten. Durch einen europaweiten Einstellungsstopp und geringere Investitionen sollten zunächst 2023 einmalig rund 100 Mio. Euro gespart werden. Hinzukommen sollten schrittweise tiefergreifende Maßnahmen wie ein schlankerer Verwaltungsapparat und Betriebsschließungen. Die jährlichen Aufwendungen sollten so ab 2025 dauerhaft um rund 150 Mio. reduziert werden. Was außerdem Hoffnung mache: Laut Zachert hätten einige Kunden für das Schlussquartal wieder mehr Bestellungen signalisiert. Zudem habe er auf ein günstigeres Rohstoff- und Transportkostenumfeld verwiesen. (Ausgabe 32/2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:27,69 EUR -0,57% (17.08.2023, 11:24)