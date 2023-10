Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (26.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Monaten würden die Chemieriesen BASF , Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) oder LANXESS darunter leiden, dass die Konjunktur in Deutschland - und in vielen anderen für die Konzerne wichtigen Märkten - einfach nicht in Fahrt komme. Zumindest für die deutsche Volkswirtschaft habe es nun endlich wieder eine zumindest halbwegs erfreuliche Meldung gegeben.So habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft erstmals seit einem halben Jahr wieder verbessert. Das ifo-Geschäftsklima habe im Oktober zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 86,9 Zähler zugelegt. Das sei der erste Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers seit April. ifo-Präsident Clemens Fuest habe erklärt: "Die deutsche Wirtschaft sieht einen Silberstreif am Horizont."Analysten hätten im Schnitt einen Anstieg erwartet, seien aber nur von 86,0 Punkten ausgegangen. Das ifo-Geschäftsklima basiere auf einer Umfrage unter rund 9.000 Firmen. Vor allem die aktuelle Lage sei von den befragten Unternehmen besser als erwartet eingeschätzt worden. Der entsprechende Indexwert sei im Oktober um 0,5 Punkte auf 89,2 Punkte gestiegen, während Analysten von einem erneuten Dämpfer ausgegangen seien. Auch die Erwartungen an die künftigen Geschäfte seien besser beurteilt worden.Das Institut habe betont, dass es eine "erhebliche" Verbesserung im Bereich Dienstleistungen gegeben habe. Hingegen habe sich im Baugewerbe und in den Industriebetrieben das Geschäftsklima jeweils nur leicht verbessert, während der entsprechende Indexwert für Handelsunternehmen gefallen sei.Die jüngsten ifo-Daten würden zumindest etwas Hoffnung machen, sollten aber nicht überbewertet werden. Die Lage für die Chemieproduzenten bleibe schwierig, was auch unschwer an den Kursen ablesbar sei. Die Papiere von LANXESS seien bereits ausgestoppt worden, bei Evonik und bei BASF würden die Stoppkurse bei 15,00 Euro bzw. 42,00 Euro auch allmählich näher rücken. Ein Einstieg drängt sich in der aktuellen Gemengelage trotz der günstigen Bewertung derzeit bei keinem der drei Chemiewerte auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2023)Mit Material von dpa-AFX