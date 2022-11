Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

38,81 EUR -0,69% (15.11.2022, 10:06)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

38,95 EUR -0,89% (15.11.2022, 09:53)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (15.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zuvor über Monate hinweg gebeutelte Aktie von LANXESS habe in den vergangenen Handelswochen wieder kräftig Boden gutmachen können. Gehe es nach der Meinung von verschiedenen Experten, so sei das Ende der Fahnenstange für die Anteilscheine des Spezialchemieproduzenten aber längst noch nicht erreicht. So hätten sich nun etwa die Privatbank Berenberg und Barclays bullish geäußert.So habe Analyst Andres Castanos-Mollor die MDAX -Titel erneut mit "buy" eingestuft. Zudem sei das Kursziel von 55 auf 58 Euro erhöht worden. Castanos-Mollor habe gelobt, dass der Kapitalmarkttag des Unternehmens "genau den Nerv getroffen" habe. Seiner Ansicht nach dürfte das neue Portfolio ab 2023 wieder "strahlen". Darüber hinaus dürfte ein relativ schneller Abbau der Verbindlichkeiten gelingen.Indes habe Barclays den fairen Wert für die LANXESS-Papiere von 62 auf 61 Euro leicht verringert, das Anlagevotum laute aber unverändert "overweight". Analyst Sebastian Satz habe diesen Schritt damit begründet, dass er grundsätzlich für alle deutschen Chemiekonzerne wegen der aktuellen Marktlage etwas vorsichtiger geworden sei.Mutige bleiben dabei und beachten den Stopp bei 28,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. (Analyse vom 15.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link