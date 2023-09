Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,32 EUR +0,73% (13.09.2023, 15:11)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,31 EUR +0,69% (13.09.2023, 15:03)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (13.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von LANXESS präsentiere sich derzeit weiterhin in einer schwachen Verfassung. Laut dem Analysehaus Warburg Research sei das aktuelle Kursniveau eine sehr gute Chance zum Einstieg. So habe deren Analyst Oliver Schwarz die Einstufung nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "buy" belassen.Das Kursziel habe er mit 45 Euro bestätigt, woraus sich ein Aufwärtspotenzial von 71 Prozent errechne. Diese hätten Licht und Schatten bereitgehalten, habe Schwarz in seiner Studie geschrieben. Operativ habe der Spezialchemiekonzern mit einer geringen Nachfrage der meisten Kundengruppen zu kämpfen, verschärft durch den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen. Positiv zu vermerken sei, dass infolge der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Envalior ein hoher Buchgewinn erzielt worden sei, der das ausgewiesene Nettoergebnis massiv verbessert und die Nettofinanzverschuldung reduziert habe.Die UBS habe LANXESS indes auf "neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. "Die Düsternis hält an", habe Analyst Geoff Haire seine Branchenstudie für Chemieunternehmen überschrieben. Diese hätten auf UBS-Konferenzen mit Blick auf das dritte Quartal eine ähnlich schwache Nachfrage wie für das Vorquartal berichtet. Wegen der lustlosen Absatzentwicklung, die weiter auf die Preise drücke, bevorzuge er nach wie vor Unternehmen mit einem defensiveren Profil und Profiteure niedrigerer Betriebskosten. Haires Favoriten würden Air Liqide, Linde, Symrise und Akzo Nobel bleiben, während er BASF, Vitrex und Umicore wegen des drohenden Magendrucks im zweiten Halbjahr meide.Wer Mut und über einen langen Atem verfügt, kann deshalb in den kommenden Wochen abgesichert mit einem Stoppkurs bei 22,00 Euro auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. Allerdings sollte vor einem Einstieg unbedingt noch eine klare Bodenbildung abwarten werden. (Analyse vom 13.09.2023)Mit Material von da-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link