Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

23,69 EUR -0,96% (27.02.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

24,11 EUR +0,84% (27.02.2024, 17:35)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (27.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am späten Dienstagabend komme der Chemiekonzern LANXESS mit einer schlechten Nachricht um die Ecke. Wegen einer in Teilen schwächer als erwarteten Nachfrage in zwei Geschäftsbereichen müsse die Gesellschaft Wertminderungen vornehmen. Es bestätige sich damit die schwache Kursentwicklung der letzten Woche.Mitte Dezember sei LANXESS noch bei knapp 30 Euro gestanden. Doch seitdem bröckele der Kurs so langsam vor sich hin. Am Dienstagabend nach 20 Uhr habe es den Beleg für die schwache Kursentwicklung gegeben: Das Unternehmen habe einen Wertminderungsbedarf in Höhe von 413 Millionen Euro auf den Goodwill identifiziert. Die Wertminderung entfalle auf die beiden Geschäftseinheiten Units Flavors & Fragrances sowie Polymer Additives.Beim Joint Venture Envalior sei ebenfalls eine materielle Wertanpassung absehbar. Diese werde sich aller Voraussicht nach auf einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen, so LANXESS.Dass die Quartalsergebnisse nicht gut würden, habe sich schon länger im Kurs abgezeichnet. Es sollte auch schon sehr viel Negatives eingepreist sein.Wer bereits beim sehr moderat bewerteten Unternehmen investiert ist, bleibt mit einem Stoppkurs bei 19,50 Euro dabei, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link