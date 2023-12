XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

25,22 EUR -1,45% (07.12.2023, 11:09)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (07.12.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Deutsche Chemieindustrie im Fokus - AktienanalyseDie deutsche Chemieindustrie hat ihre Talfahrt im Sommer gestoppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF).Erstmals seit sechs Quartalen habe die Chemie- und Pharmabranche ein leichtes Produktionsplus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal verzeichnet, habe der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mitgeteilt. Ohne das Pharmageschäft habe es sogar ein Wachstum um 1,7 Prozent gegeben. Auch der Auftragseingang habe sich stabilisiert. Das sei zwar noch keine Trendwende, aber die Talsohle scheine erreicht, so der VCI.Chetan Udeshi von JPMorgan sehe ebenfalls Licht am Ende des Tunnels: Der zyklische Sektorabschwung, der Ende des zweiten Quartals 2022 begonnen habe, sei extrem schlimm und lang gewesen, so der Experte. Der Abbau der Lagerbestände bei den Kunden dürfte nun aber enden. Sobald sich die Gesamtwirtschaft verbessere, dürfte eine rasche Erholung der Volumina und der Gewinne in der Chemiebranche folgen, so der Experte. Ermutigende Nachrichten würden dabei aus China kommen. Der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager des Wirtschaftsmagazins "Caixin" sei erstmals seit August gestiegen. Zudem hat sich Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im November deutlicher von den jüngsten Rückschlägen erholt als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2023)Börsenplätze LANXESS-Aktie:Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:25,26 EUR -0,98% (07.12.2023, 11:11)