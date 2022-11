Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (04.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.

Die Aktienkurse von Chemiekonzernen wie BASF oder LANXESS könnten im frühen Handel kräftig Boden gut machen. Denn am Markt werde erneut darauf spekuliert, dass China die strikte Corona-Politik lockern könnte. Dies habe die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage geschürt. In den sozialen Medien seien am Morgen abermals Gerüchte kursiert, dass China vor einem Wandel der Corona-Politik stehen könnte.

Bereits im Verlauf der Woche habe es Spekulation über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gegeben, die von Chinas Behörden aber zurückgewiesen worden seien. Dennoch würden immer mehr Investoren auf eine Lockerung setzen. Das konsequente Vorgehen in China gegen die Ausbreitung des Coronavirus habe in den vergangenen Monaten immer wieder zu umfangreichen Lockdowns geführt.

Sollten sich die Gerüchte über eine weniger strikte Corona-Politik in China bewahrheiten, dürfte das BASF, LANXESS & Co einen zusätzlichen Schub verleihen. Die beiden historisch günstig bewerteten Aktien bleiben für Mutige attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ganz wichtig dabei: Die Spekulationen sollten mit Stoppkursen bei 34,00 Euro (BASF) bzw. 26,00 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 04.11.2022)