Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

25,95 EUR -0,92% (11.12.2023, 09:51)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

25,88 EUR -1,37% (11.12.2023, 09:38)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (11.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutschen Chemieproduzenten würden allesamt darauf hoffen, dass die chinesische Wirtschaftslokomotive 2024 endlich wieder nachhaltig Schwung aufnehmen könne. Doch die jüngsten Daten aus dem Reich der Mitte würden diesbezüglich eher wenig Mut machen, denn Chinas Wirtschaft sei im November weiter in die Deflation gerutscht.Wie das Statistikamt in Peking am Samstag mitgeteilt habe, seien die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 0,5 Prozent so stark gesunken wie seit drei Jahren nicht mehr. Damit befänden sich die chinesischen Verbraucherpreise bereits den zweiten Monat in Folge im deflationären Bereich. Der Rückgang des Preisniveaus sei dabei deutlicher ausgefallen als von den meisten Ökonomen prognostiziert. So seien die Erzeugerpreise im November mit 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum besonders stark eingebrochen.Deflation sei das Gegenteil von Inflation und bezeichne den Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Zu einem allgemeinen Preisverfall komme es, wenn sich die Verbraucher in Erwartung weiter sinkender Preise mit Käufen zurückhalten würden, was wiederum die Umsätze, Gewinne und Investitionen der Unternehmen drücke. Die meisten Ökonomen würden eine Deflation für gefährlicher für die Entwicklung einer Volkswirtschaft als leicht steigende Preise halten.Zwar würden die Verbraucher auf den ersten Blick profitieren, weil sie weniger für Waren und Dienstleistungen bezahlen müssten. Eine Deflation drücke aber in der Regel auch auf die Gewinne der Unternehmen und berge damit beispielsweise die Gefahr von Lohnkürzungen oder Entlassungen.Immerhin seien Chinas Exporte erstmals seit Mai wieder gestiegen. Im November hätten die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahresmonat in US-Dollar gerechnet um 0,5 Prozent zugenommen, wie Chinas Zollbehörde am Donnerstag in Peking mitgeteilt habe. Analysten hätten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Noch im Oktober hätten die Exporte im Jahresvergleich bei einem Minus von 6,4 Prozent gelegen.Es werde spannend, wann Chinas Konjunktur wieder Fahrt aufnehme. Die Bewertungen von LANXESS und BASF seien aber im historischen Vergleich mittlerweile derart günstig, dass selbst eine anhaltende Schwäche bereits eingepreist sein dürfte. Mutige können bei den beiden Titeln nach wie vor darauf setzen, dass sich die jüngst gestartete Erholung weiter fortsetzen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Positionen sollten mit Stoppkursen bei 36,00 Euro (BASF) beziehungsweise 18,00 Euro (LANXESS) abgesichert werden. Bei Covestro dürfte das entscheidende Thema unverändert die mögliche Übernahmedurch ADNOC sein. Wer hier positioniert sei, belasse den Stopp bei 40,00 Euro. (Analyse vom 11.12.2023)