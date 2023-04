Hinweis auf Interessenkonflikte:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (19.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für die Anteilseigner von Chemietiteln wie etwa BASF, Evonik oder Lanxess: Nach vielen schwierigen Monaten mit Belastungen durch hohe Energiepreise und einer schwachen Nachfrage im Sog einer trägen Weltwirtschaft blicke die Chemieindustrie mittlerweile wieder zuversichtlicher in die Zukunft.Das ifo-Geschäftsklima in der Branche habe sich im März weiter aufgehellt, und zwar von minus 17,9 Punkten im Februar auf minus 10,5 Punkte, wie das ifo-Institut auf Basis einer Umfrage am Mittwoch in München mitgeteilt habe. Verbessert hätten sich dabei vor allem die Geschäftserwartungen, die erstmals seit März 2022 einen Wert über null erreicht hätten. Auch die aktuelle Lage beurteilten weniger Unternehmen als schlecht. "In wichtigen Abnehmerbranchen wie Gummi- und Kunststoffverarbeitung, Autoindustrie und Bauhauptgewerbe scheint sich die Konjunktur zu stabilisieren", so ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.Angesichts der verbesserten Nachfrageerwartungen wollten mehr Unternehmen ihre Produktion ausweiten, habe es weiter geheißen. Dabei rechneten auch mehr Firmen mit Preissenkungen für ihre Produkte, da die internationale Wettbewerbsposition sich weiter verschlechtert habe. "Das kann die Nachfrage ankurbeln, belastet aber ihre ohnehin schon angespannte Ertragslage noch weiter", so Wolf.Die deutsche Chemieindustrie sei ab dem Frühjahr 2022 teils in schweres Fahrwasser geraten durch den rasanten Anstieg der Energie- und Gaspreise infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Mittlerweile habe sich die Lage an den Energiemärkten aber beruhigt. Allerdings bekomme die Branche vor allem seit Herbst eine sehr schwache Nachfrage zu spüren. Wegen Lieferengpässen hätten viele Kunden zuvor die Lager stark gefüllt. In dieser Situation sei dann auch noch die Konsumlaune eingebrochen, die Verbraucher seien angesichts hoher Inflation und ungewisser Wirtschaftsaussichten bei Anschaffungen vorsichtiger geworden.Wer bereits investiert ist, sollte nach wie vor die Stoppkurse bei 15,00 Euro (Evonik), 42,00 Euro (BASF) beziehungsweise 31,00 Euro (LANXESS) beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link