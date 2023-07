Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (12.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Noch immer würden die Aktien der Chemie-Giganten Covestro , LANXESS und Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) unter der lahmenden Weltkonjunktur leiden. Etwas Hoffnung würden nun die Versuche Chinas machen, den Immobilienmarkt zu stützen. Indes habe sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Juli erneut verschlechtert.Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sei um 5,5 Punkte auf minus 22,5 Zähler gesunken, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitgeteilt habe. Es sei der dritte Rückgang in Folge. Analysten hätten im Schnitt eine deutlich moderatere Eintrübung auf minus 17,9 Punkte erwartet.Nicht nur der Gesamtindex, auch die Bewertung der aktuellen Lage und der zukünftigen Entwicklung hätten nachgegeben. Die Konjunktur der Eurozone bleibe im Rezessions-Modus, habe Sentix die Umfrageergebnisse kommentiert. Besonders dramatisch sei die Lage in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland. "Und Besserung scheint nicht in Sicht." Die deutsche Wirtschaft sei bereits im Winterhalbjahr geschrumpft und habe sich damit schlechter als die anderen großen Volkswirtschaften im Währungsraum entwickelt."Mit Ausnahme der USA, die sich weiter zäh gegen die globalen Abschwung-Tendenzen stellen, gibt es durchweg nur negative Entwicklungen zu vermelden", habe Sentix erklärt. In der Region Asien sei der Konjunkturindikator zum fünften Mal in Folge gesunken. Auch das globale Aggregat falle zum fünften Mal nacheinander.Die Konjunktur dürfte länger brauchen, um nachhaltig in Schwung zu kommen als erhofft. Doch dies sollte in den Kursen der Chemie-Aktien inzwischen längst eingepreist sein. Mutige mit einem langen Atem können daher allmählich wieder auf eine Gegenbewegung bei Covestro, Evonik oder LANXESS setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Die Investments sollten mit Stoppkursen abgesichert werden. (Analyse vom 12.07.2023)Mit Material von dpa-AFX