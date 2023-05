Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (05.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kurse der Chemiekonzerne LANXESS, Evonik ( ISIN DE000EVNK013 WKN EVNK01 ) und Covestro könnten deutlich zulegen. Denn die Branche erhalte Rückenwind von den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ein staatlich subventionierter Industriestrompreis sei für die Branche ein wichtiges Signal, habe Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), gesagt."Das wäre für unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit ein klarer Gamechanger. Der Industriestrompreis hilft uns, die Produktion und industrielle Wertschöpfung zu sichern und die Transformation zur Klimaneutralität noch besser zu meistern."Die energieintensive Chemiebranche sei von den im internationalen Vergleich hohen Stromkosten in Deutschland besonders betroffen und fordere seit längerem einen vergünstigten Industriestrompreis.Große Entrup habe kritisiert, dass Mittelständler aus der Chemie- und Pharmabranche "weitgehend raus" aus dem Empfängerkreis seien. "Hier muss die Bundesregierung noch nachbessern." Mit rund 1.900 Firmen und 175.000 Beschäftigten sei der Mittelstand das Rückgrat der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie. Gut 90 Prozent der Unternehmen hätten weniger als 500 Beschäftigte, viele seien familiengeführt.Ein Industriestrompreis würde Covestro, LANXESS und Evonik natürlich voll in die Karten spielen. Komme auch noch die chinesische Volkswirtschaft wieder in Schwung, so dürften die deutschen Chemietitel ihre jüngste Erholung fortsetzen. Mutige könnten weiterhin darauf setzen. Die Stoppkurse sollten bei 31,50 Euro (Covestro), 15,00 Euro (Evonik) sowie 31,00 Euro (LANXESS) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)Mit Material von dpa-AFX