Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (25.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern LANXESS leide derzeit stark unter der Kombination aus schwächelnder Weltwirtschaft und anhaltend hohen Energiepreisen. Daher müsse das Unternehmen sparen. Nun habe der MDAX-Konzern seine Angaben zum angekündigten Sparprogramm konkretisiert."Wir wollen 150 Millionen Euro im Jahr einsparen, daher werden wir Stellen abbauen müssen, auch in Deutschland. Derzeit verhandeln wir mit den Arbeitnehmervertretern über Art und Umfang", habe LANXESS-Chef Matthias Zachert in einem Interview der "Rheinischen Post" (Ausgabe Samstag) gesagt. Dabei sei vor allem die Verwaltung von dem Stellenabbau betroffen."Der Vorstand hat bereits auf ein Viertel seines Fixgehaltes verzichtet, die Leitenden Angestellten auf zehn Prozent. Doch nun müssen wir auch an Stellen ran, etwa in der Verwaltung", habe Zachert weiter gesagt. Auch betriebsbedingte Kündigungen könne er nicht ausschließen. "Bisher hat es LANXESS stets geschafft, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten. Das ist auch jetzt das Ziel."Die Privatbank Berenberg bleibe indes für die Lanxess-Papiere weiterhin sehr bullish. Analyst Sebastian Bray habe die Einstufung für Lanxess auf "buy" belassen und das Kursziel erneut mit 50 Euro bestätigt. Daraus errechne sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau sattes Aufwärtspotenzial von knapp 100 Prozent. Bray analysiere in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die "Anatomie von Gewinnwarnungen" im Chemiesektor. Nach Juli sei der Oktober der zweithäufigste Monat für Gewinnwarnungen, erkläre der Experte mit Blick auf Daten der Vergangenheit. Der Schwerpunkt liege insgesamt meist kurz nach dem jeweiligen Monatsanfang.Aufgrund des stark eingetrübten Charts drängt sich hier derzeit trotz der sehr günstigen Bewertung vorerst kein Kauf auf. Wer die Papiere bereits im Portfolio hat, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 22,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)Mit Material von dpa-AFX