Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (07.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Analysten würden der Chemiebranche in diesen Tagen mit abweichenden Ansichten begegnen. Nachdem sich am Vortag J.P. Morgan etwas ermutigend geäußert habe, sei nun eine optimistischere Stimme der Baader Bank gefolgt. Andererseits habe die US-Bank Morgan Stanley vor weiteren Abwärtsrisiken in der europäischen Chemiebranche gewarnt.Die Stabilisierung des Sektors am Vortag habe sich als Strohfeuer erwiesen: So sei es für BASF im DAX am Ende um 1,5 Prozent abwärts gegangen und LANXESS im MDAX hätten sogar mehr als fünf Prozent verloren.Die Morgan Stanley-Analysten Charles Webb und Lisa De Neve hätten ihrer Studie davor gewarnt, dass der andauernde Abbau von Lagerbeständen und ein schwaches Verbrauchervertrauen die Nachfrage weiter bremsen könnten. Es bestehe daher die Gefahr, dass die Markterwartungen an das laufende und das kommende Jahr sinken würden. Ihrer Einschätzung nach sei der große Gegenwind zwar vorüber, doch die Entwicklung im zweiten Halbjahr sei schlecht planbar. Sie würden den Sektor in einer Seitwärtsbewegung mit China als Bremse erwarten.J.P. Morgan-Analyst Chetan Udeshi habe am Mittwoch in einer Studie von Anzeichen einer möglichen Nachfrageerholung in den kommenden Quartalen gesprochen. Ähnliche Aussagen habe es nun von den Baader Bank-Experten Markus Mayer und Konstantin Wiechert gegeben. Die beiden würden ihre These vom "Ende des Chemikalienabbaus" von frischen Produktionsdaten aus der Chemiebranche untermauert sehen.Da dies aber angesichts der im historischen Vergleich relativ günstigen Bewertung bereits mehr als eingepreist sein sollte, bleibt "Der Aktionär" dabei: Wer über einen langen Atem verfügt, kann daher weiterhin bei Covestro (Stopp: 36,00 Euro), BASF (Stopp: 37,00 Euro) oder LANXESS (Stopp: 22,00 Euro) auf eine Gegenbewegung spekulieren, so Marion Schlegel. (Analyse vom 07.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link