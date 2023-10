Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

21,71 EUR -3,08% (09.10.2023, 11:00)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

21,56 EUR -2,49% (09.10.2023, 10:52)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Auch die neue Börsenwoche beginne mit roten Vorzeichen für die LANXESS-Aktie. Die Stimmung an den Börsen sei ohnehin angesichts des Konflikts in Israel schlecht. Zudem würden den MDAX-Titel nach wie vor die trüben Konjunkturperspektiven sowie weiterhin hohe Energiekosten belasten.Darüber hinaus habe nun die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die LANXESS-Aktie von 32 auf 26 Euro gekappt, aber das Rating auf "Neutral" belassen. Das Q3 dürfte für den Spezialchemiekonzern und die meisten Konkurrenten abermals hart gewesen sein, habe Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Deshalb habe er seine Erwartungen für das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sowie noch deutlicher für den Barmittelzufluss (FCF) gesenkt. Im Schlussquartal sollte LANXESS aber dank einmaliger Einspareffekte entgegen der üblichen Saisonalität ein bereinigtes EBITDA auf dem Niveau des dritten Quartals erzielen.Deutsche Bank Research habe das Kursziel für LANXESS von 39 auf 28 Euro reduziert. Damit liege man aber weiterhin deutlich über dem gegenwärtigen Kursniveau, weshalb das Votum unverändert auf "Buy" belassen wurde. Wegen kurzfristiger Risiken dürften die Konsensschätzungen für das dritte und vierte Quartal sinken würden, und auch er revidiere seine Prognosen für den Chemiekonzern nach unten, habe Analyst Tristan Lamotte in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Für die langfristigen Aussichten bleibe er aber optimistisch.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link