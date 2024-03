Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern LANXESS habe in der Vorwoche mit seinen Zahlen für das abgelaufene Jahr und der vorsichtigen Prognose für 2024 die Marktteilnehmer enttäuscht. Daraufhin sei der Kurs deutlich gesunken. Vorstände hätten dies zum Anlass genommen, um sich LANXESS-Aktien ins private Depot zu legen. Nach Ansicht einiger Experten eine gute Entscheidung.So habe die britische Großbank Barclays die LANXESS-Papiere auf "equal weight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Anil Shenoy habe betont, der Abbau der Lagerbestände im Agrarchemiegeschäft sei deutlicher als erwartet ausgefallen, was auch ein wichtiger Grund für den vergleichsweise schwachen Ausblick auf das laufende Quartal sei. Im Gesamtjahr sollten voraussichtlich fehlende Sondereffekte sowie Synergien und ein stärkerer Fokus auf die Profitabilität Rückenwind geben. Doch der operative Ergebnisausblick (EBITDA) des Konzerns deute lediglich auf einen moderaten Anstieg hin, während die Konsensschätzung ein Plus von 23 Prozent impliziere.Noch mehr Luft nach oben sehe das Analysehaus Warburg Research. Deren Analyst Oliver Schwarz habe die Einstufung für die MDAX-Titel auf "buy" mit einem fairen Wert von 36,50 Euro belassen. Dies liege knapp 50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Auf den ersten Blick seien die Jahreszahlen des Spezialchemiekonzerns so schlecht ausgefallen wie erwartet, so Schwarz. Er habe zudem darauf verwiesen, dass LANXESS nur einen quantitativen Ausblick gegeben, aber keine konkreten Prognosen abgegeben habe.Hingegen stufe die Baader Bank die LANXESS-Aktie lediglich mit "reduce" ein. Das Kursziel liege mit 26 Euro aber immer noch über dem aktuellen Kursniveau. Analyst Konstantin Wiechert habe erklärt, der freie Barmittelzufluss sei stärker als erwartet ausgefallen. Dies helfe bei der Entschuldung des Spezialchemiekonzerns. Mit Blick auf die Gewinnentwicklung in diesem Jahr aber gebe es noch keinen Grund für Optimismus.Mutige können beim MDAX-Titel auf eine Erholung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 19,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 18.03.2024)Mit Material von dpa-AFX