Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,44 EUR -1,08% (21.06.2023, 11:41)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

26,42 EUR -0,94% (21.06.2023, 11:26)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2022 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.100 Mitarbeitende in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven und verbrauchernahen Schutzprodukten. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (21.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.LANXESS habe am Montag nach Börsenschluss die Prognose für das Gesamtjahr reduziert. Seither befinde sich der MDAX-Titel auf Talfahrt. Auch im heutigen Handel sinke der Kurs weiter. Eine Belastung seien nun vor allem die zum Teil kräftigen Kurszielsenkungen von verschiedenen Analysten.So habe etwa das Analysehaus Jefferies LANXESS von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft und das Kursziel von 40 auf 28 Euro gesenkt. Nun seien auch die Schulden wieder in den Fokus gerückt, so Experte Chris Counihan am Dienstag nach der Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns. Man habe zwar etwa zwei Jahre Zeit für die Gewinnerholung, bis eine große Refinanzierung anstehe. Das Schuldenniveau bei gleichzeitigem Druck auf die Barmittelzuflüsse dürfte aber Anleger abschrecken. Counihan habe seine operativen Gewinnschätzungen im Schnitt fast ein Viertel gekappt.Die DZ BANK habe die LANXESS-Aktie nach einer Gewinnwarnung des Chemiekonzerns von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft und den fairen Wert von 43 auf 28 Euro reduziert. Analyst Peter Spengler habe sich überrascht vom Ausmaß der Senkung des operativen Gewinnziels (EBITDA) für dieses Jahr gezeigt. Ein Aufschwung sei nicht in Sicht, im europäischen Chemiesektor dürfte es zu weiteren Gewinnrevisionen kommen.Auch DER AKTIONÄR sehe mittel- bis langfristig deutliches Potenzial für die inzwischen sehr günstig bewertete LANXESS-Aktie. Jedoch sollte der Griff ins fallende Messer vermieden werden, zumal die globalen Konjunkturrisiken nach wie vor hoch seien. Stattdessen sollte an der Seitenlinie verharrt und eine nachhaltige Bodenbildung abgewartet werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link