Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 13.200 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (02.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gaskosten für energie-intensive Chemieriesen wie LANXESS oder Evonik könnten weiter sinken. So habe der europäische Gaspreis zum Jahresauftakt die jüngste Talfahrt dank ungewöhnlich milder Temperaturen fortgesetzt. Der Terminkontrakt TTF habe bei 70,30 Euro je Megawattstunde gelegen. So günstig sei europäisches Erdgas vor Beginn des Krieges in der Ukraine gewesen.Im frühen Handel sei der Gaspreis dann wieder etwas gestiegen und die Megawattsunde sei am Morgen bei 73 Euro gehandelt worden. Seit Anfang Dezember habe sich der Preis für den Terminkontrakt TTF in etwa halbiert. Das Rekordhoch sei im vergangenen Sommer bei 345 Euro je Megawattstunde erreicht worden. Damals habe ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis ausgelöst.Der wesentliche Grund für den fallenden Gaspreis würden die nach wie vor vergleichsweise milden Wintertemperaturen bleiben, die den Verbrauch dämpfen würden. So habe es zum Jahreswechsel in Deutschland regional Temperaturen von über 20 Grad gegeben. Der Deutsche Wetterdienst habe den wärmsten Silvestertag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen verzeichnet. Außerdem sei zuletzt deutlich mehr Energie aus Windkraft gewonnen worden, was den Verbrauch von Gas zur Stromerzeugung verringere.Dank des zuletzt sehr milden Winters werde in Deutschland weiter Erdgas eingespeichert. Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE habe der Füllstand in allen deutschen Speichern am 31. Dezember 90,12 Prozent betragen. Die Gasreserven seien damit den elften Tag in Folge gestiegen, nachdem sie zuvor über mehrere Wochen gesunken seien.Mutige können auf eine Erholung im laufenden Jahr spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 15,00 Euro (Evonik) und bei 28,00 Euro (LANXESS) belassen werden. (Analyse vom 02.01.2023)Mit Material von dpa-AFX