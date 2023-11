Tradegate-Aktienkurs Kyndryl-Aktie:

Kyndryl Holdings Inc. (ISIN: US50155Q1004, WKN: A3C5GK, Ticker-Symbol: 7XU, NYSE-Symbol: KD) ist ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Cloud, Daten, künstliche Intelligenz und Sicherheitsdienste. Der Konzern mit Sitz in New York wurde vor zwei Jahren von IBM abgespalten und an die Börse gebracht. (08.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kyndryl-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Kyndryl Holdings Inc. (ISIN: US50155Q1004, WKN: A3C5GK, Ticker-Symbol: 7XU, NYSE-Symbol: KD) unter die Lupe.Das Papier des Anbieters von Dienstleistungen in den Bereichen Cloud, Daten, künstliche Intelligenz und Sicherheitsdienste lege kräftig zu. Kyndryl habe am Dienstag nach Börsenschluss sehr gute Finanzzahlen vorgelegt. So habe das US-Unternehmen den Verlust um die Hälfte auf 142 Mio. USD bei einem Umsatz von 4,07 Mrd. USD verringert und damit klar über der Konsensschätzung der Analysten gelegen.Im Zuge der Bekanntgabe der Unternehmenszahlen sei der Gesamtausblick für das Gesamtjahr angehoben worden. Kyndryl sehe sich auf dem besten Weg, die bereinigten Vorsteuereinnahmen in diesem Jahr von 100 Mio. USD auf mindestens 140 Mio. USD zu steigern.Auf diese guten Nachrichten reagiere die Kyndryl-Aktie dementsprechend positiv, im europäischen Handel lege die Aktie zweistellig zu. Das Unternehmen scheine auf einem guten Weg zu sein, die Rentabilität weiter zu steigern. Zusätzlich dürfte Kyndryl vom Megatrend künstliche Intelligenz und dem Cloud-Geschäft langfristig profitieren. Seit Anfang des Jahres habe die Aktie 60% an Wert gewonnen. Bei 16 Euro warte ein starker Widerstand. Sollte dieser nachhaltig überwunden werden, seien weitere Kursgewinne möglich, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2023)