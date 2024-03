Gerade in Sachen US-Inflation, deren Trend sich so lange voll und ganz nach dem Geschmack der Anleger gerichtet habe, ziehe es diesen schön langsam die Sorgenfalten auf die Stirn. Die jüngst vermeldeten US-Inflationszahlen für Februar seien nämlich wie schon in den beiden Monaten zuvor leicht höher als prognostiziert ausgefallen, was den zuletzt erwarteten Startzeitpunkt des Zinssenkungszyklus‘ zumindest hinterfragbar erscheinen lasse. Zusätzlich seien in der Folge dann auch noch die Erzeugerpreise in den USA im Februar gegenüber dem Vormonat doppelt so stark wie erwartet angestiegen. Auch das sei kein Grund zum Jubeln. An den Aktienmärkten habe dies bis jetzt aber kaum Spuren hinterlassen und auch am Anleihemarkt seien die langfristigen Renditen, nachdem sie zuvor wieder etwas zurückgekommen seien, nur leicht angestiegen. Der Markt akzeptiere offensichtlich, dass die Rückkehr zu den Inflationszielen der Notenbanken keineswegs eine Einbahnstraße sei und urteile, dass der Disinflationstrend dennoch intakt erscheine.



Nichtsdestotrotz seien somit sehr baldige Zinssenkungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Tisch, weshalb für die am 20. März stattfindende US-Zinssitzung alles andere als ein Beibehalten des aktuellen Zinssatzes eine große Überraschung darstellen würde. Dies werde auch am Markt so gesehen, zumal sowohl für die EZB als auch für die Federal Reserve die erste Zinssenkung bei der Juni-Sitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 80% bzw. 67% gepreist werde.



Die Berichtssaison zum ersten Quartal, die insbesondere in den USA sehr erfolgreich verlaufen sei (im Sinne von besseren Ergebnissen als erwartet), sei natürlich auch für viele Wochen ein Treiber der Rally gewesen. Impulse von Unternehmensseite dürften jedoch mit dem bevorstehenden Ende der Berichtsaison abnehmen.



Kurzfristig scheine das Momentum den aktuellen (Aufwärts-)Trend der Aktienindices noch zu stützen, wobei der Markt aber bereits etwas überkauft wirke. Interessant sei dabei zu beobachten, dass Rücksetzer von den Investoren recht schnell für Nachkäufe genutzt würden. Wenngleich dies den Trend grundsätzlich intakt halte, sei die zunehmende Volatilität aber durchaus ein Zeichen dafür, dass die Luft an den Börsen langsam dünner werde. Auch würden verschiedene Stimmungsindikatoren eine zuletzt deutliche Zunahme des Optimismus signalisieren, wodurch die RBI-Analysten aus Kontraindikatorensicht ihre vorsichtiger werdende Haltung unterstützt sehen würden. Infolge des weitgehenden Erreichens ihrer Indexprognosen für März (und Juni) 2023 würden sie ihre Halteempfehlung für sämtliche analysierten Aktienindices beibehalten und an der Anpassung der Kursziele bis Ende März arbeiten. (20.03.2024/ac/a/m)







Das erste Quartal neigt sich seinem Ende zu und die global bedeutendsten Indices zeigen weiter Stärke, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe erstmals in seiner Geschichte zeitweise die 18.000-Punkte-Marke übersprungen, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) liege im Bereich von 5.000 Zählern auf seinem höchsten Niveau seit mehr als 23 Jahren. In den USA lägen zumindest Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), in Wirklichkeit aber auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in Schlagdistanz zu ihren Allzeit-Höchstständen.