Aber nicht nur der anstehende Leitzinsentscheid habe gestern die Investoren vorsichtig agieren lassen, nein, auch schwache Konjunkturdaten hätten schwer auf dem ohnehin wankelmütigen Sentiment gelastet. Zum einen seien die Inflationsdaten aus Spanien überraschend hoch ausgefallen und auch, wenn dies zumindest teilweise auf eine Berechnungsumstellung zurückzuführen sein dürfte, so mache es der EZB die Zielerreichung nicht gerade leichter. Zum anderen sei die erste offizielle Schätzung zum BIP Deutschlands im vierten Quartal überraschend schwach ausgefallen: Anstelle der erwarteten Stagnation sei die Wirtschaftsaktivität um 0,2% geschrumpft, wodurch die zuletzt in den Hintergrund getretenen Rezessionssorgen wieder aufgelebt seien.



In dieser von Vorsicht geprägten Stimmung hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag zwar tiefer beendet, wobei sich aber die Kursrückgänge klar in Grenzen gehalten hätten. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Minus von 0,16% im Vergleich zum Vortag souverän über der Marke von 15.000 Punkten geschlossen, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,46% etwas schlechter ergangen sei. Ähnlich viele Federn habe auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) lassen müssen, welcher zur Schlussglocke einen Kursrückgang von 0,47% markiert habe. Auch jenseits des Atlantiks sei die Handelswoche in den USA alles andere als euphorisch gestartet. Mit zunehmender Risikoaversion hätten die Investoren an der Seitenlinie verharrt, wodurch vor allem die Kurse der Tech-Titel infolge der einsetzenden Gewinnmitnahmen sukzessive in tiefere Regionen abgeglitten seien. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss einen Kursrückgang von 0,77% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Rücksetzer von 1,30% klar schwächer performt habe. Insbesondere die zinssensitiven Tech-Werte seien verstärkt zum Handkuss gekommen, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Minus von 2,09% und somit unter der Marke von 12.000 Punkte aus dem Handel gegangen sei. Die asiatischen Märkte könnten sich heute Morgen von den schwachen US-Vorgaben des Vortages nicht abkoppeln und würden allesamt im Minus notieren. Und auch für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen negativen Handelsauftakt signalisieren.



An den Rohstoffmärkten habe die steigende Nervosität der Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbanken auch auf die Ölpreise gedrückt: Sowohl die europäische Sorte Brent als auch die US-Sorte WTI hätten einen Preisrückgang in Höhe von mehr als zwei Prozent hinnehmen müssen. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent bei rund um USD 85 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls wenig gefragt und notiere aktuell bei unter USD 1.915 je Feinunze. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe ebenfalls seine Aufwärtsbewegung unterbrochen und notiere heute Morgen bei rund USD 22.800.



Was den heutigen Datenkalender betreffe, so stünden für Frankreich, Italien, Österreich und der Eurozone die vorläufigen BIP-Zahlen sowie die Verbraucherpreisentwicklung für Januar aus Frankreich und Deutschland am Programm. Am Nachmittag würden dann noch die US-Daten zu Arbeitskosten und Konsumentenvertrauen folgen. Und bei der Berichtssaison würden heute bzw. die ganze Woche eine Reihe von großen Unternehmen aus der ersten Reihe mit den Hufen scharren und uns Einblick in ihre Bücher geben. Mal sehen, ob sich der bisher eher gemischte Eindruck in die eine oder andere Richtung verlagern werde. (31.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer in Summe durchaus erfreulichen Vorwoche hielten sich die Anleger am gestrigen Montag vornehm zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während sich die Kursrückgänge an den europäischen Aktienmärkten durchaus in Grenzen gehalten hätten, hätten am Abend insbesondere die zinssensitiven Tech-Titel der NASDAQ die aufkommende Nervosität der Anleger zu spüren bekommen. Besonders überraschend sei das allerdings nicht gekommen, zumal in der aktuellen Woche gleich drei Notenbanken über den aktuellen Leitzins entscheiden würden. Am morgigen Mittwoch starte die US-Notenbank, wobei der Markt mit einer Zuversicht von 96,3% von einem kleinen Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten ausgehe. Vermutlich werde sich das Überraschungspotenzial hier also in Grenzen halten. Was in diesem Zusammenhang aber fast noch wichtiger erscheine, sei der Ausblick über die weitere Vorgehensweise der verschiedenen Zentralbanken - vor allem was Zinshöhe und Geschwindigkeit betreffe. Hier sei davon auszugehen, dass der FED-Vorsitzende Jerome Powell angesichts des nach wie vor starken US-Arbeitsmarktes und der hohen Kerninflation einen anhaltend aggressiven Ton anschlagen und sich somit gegen ein vorzeitiges Einpreisen von Zinssenkungen im Laufe des Jahres stemmen werde. Einen Tag später würden dann die Europäische Zentralbank sowie die Bank of England folgen. Während in den USA der Zinsanhebungszyklus schon deutlich weiter vorangeschritten sei, hinke die EZB hier hinterher, weshalb man am alten Kontinent mit einem Zinsschritt in Höhe 50 Basispunkten rechne.