Auch die Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) hätten es in zwei Tagen auf fast 30 Prozent Plus gebracht. Allein am Freitag hätten sie um knapp neun Prozent zugelegt.



Dagegen habe es der bisherige DAX-Jahresgewinner Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) schwer, weiter mit seinen Defensivqualitäten zu punkten. Die T-Aktien seien vom jüngst erreichten höchsten Stand seit 20 Jahren um knapp drei Prozent weiter zurückgefallen.



An der Spitze des Dow Jones hätten am Freitag die Aktien von Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA) von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert und seien um gut sieben Prozent in die Höhe geschnellt. Der zuständige Analyst habe diese mit einem nun größeren Vertrauen in die Fähigkeit der Drogerie- und Apothekenkette argumentiert, sich in ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen zu verwandeln. (14.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) standen am Freitag die Aktien von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) mit einem Plus von über zwölf Prozent an der Spitze, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Seit Mittwoch hätten die Papiere sogar fast 30 Prozent gewonnen.