Die Lage am Kryptomarkt sei nach wie vor angespannt und volatil, das Risiko weiterer Rückschläge entsprechend groß. In diesem Umfeld sollten Marktteilnehmer sehr langfristig agieren oder zunächst an der Seitenlinie abwarten.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (16.12.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am Kryptomarkt würden vor dem Wochenende erneut auf Tauchstation gehen, der Bitcoin falle dabei zeitweise unter die 17.000-USD-Marke zurück, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vorausgegangen sei dem neuerlichen Kursrutsch ein Medienbericht, wonach die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars Group die Zusammenarbeit mit Firmen aus der Kryptobranche auf Eis gelegt habe. Davon betroffen sei v.a. die weltgrößte Kryptobörse Binance, die bislang die Dienste von Mazars in Anspruch genommen habe. "Mazars hat angedeutet, dass sie ihre Arbeit mit allen ihren Krypto-Kunden weltweit vorübergehend pausieren werden", habe ein Binance-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt. Dazu hätten neben Binance auch die Handelsplätze Crypto.com und KuCoin gehört.Die Wirtschaftsprüfer hätten zuletzt sogenannte "Proof of Reserves" -Berichte für Binance und andere Krypto-Firmen angefertigt. Nach dem FTX-Fiasko sollten diese Untersuchungen belegen, dass die Kundeneinlagen auf diesen Plattformen in voller Höhe vorhanden und sicher verwahrt seien. Eine Maßnahme, um die Nutzer zu beruhigen und die Wogen zu glätten.Bislang gebe es dafür keine konkreten Hinweise, doch die Nerven vieler Marktteilnehmer lägen nach der langen Talfahrt der letzten Monate blank. Entsprechend deutlich auch die Kursreaktion auf die vermeintlich unspektakuläre Meldung: Der Bitcoin sei am Freitag zeitweise unter die 17.000-USD-Marke gerutscht, während Ethereum und Binance Coin (BNB) mehr als 5% verloren hätten. Die Kursgewinne vom Wochenanfang, als die US-Inflationsdaten Hoffnungen auf eine nahende Trendwende in der Geldpolitik der FED genährt hätten, seien damit schon wieder Geschichte. Auf Wochensicht würden am Freitagnachmittag alle Coins in den Top 10 nach Marktkapitalisierung wieder im Minus notieren.