Darüber hinaus werde erwartet, dass Ava Labs die Bereitstellung von Subnetzen als verwalteten Service in den AWS (Amazon Web Services)-Stack einbringen werde, sodass Institutionen und Regierungen ihre anpassbare Chain, die im breiteren, gesicherten Netzwerk verankert sei, leicht starten könnten.



Obwohl dies eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Avalanche Blockchain sei, ihr Fundament zu erweitern, indem es das schnelle Onboarding neuer Validierer ermögliche, müsse die Kryptoindustrie damit beginnen, den Aufbau einer wirklich dezentralen Infrastruktur zu priorisieren, die Ausfallzeiten, Ausfällen und potenziell übergreifenden regulatorischen Maßnahmen standhalten könne.



- Ethereum: Die Entwickler der Ethereum-Blockchain hätten eine weitere Funktion veröffentlicht, die den Weg für die Umsetzung des Shanghai-Upgrades frei mache. So sei mit dem jüngst veröffentlichten Update das alternative Testnetz Devnet 2 eingeführt worden, das den Developern helfen solle, mit dem neuen Netzwerk zu experimentieren und sich auf die lange erwarteten ETH-Abhebungen in der Praxis vorzubereiten. Wie auch bekannt geworden sei, würden einige der erwarteten Netzwerk-Upgrades nun verschoben, damit sichergestellt werden könne, dass die Nutzer ihre eingesetzten ETH sicher abheben könnten.



- Metamask, ein Anbieter von Krypto-Wallets, habe eine neue Funktion vorgestellt, die es Nutzern ermögliche, ihre ETH direkt zu staken. Lido Finance und Rocket Pool, die beiden nach Marktanteil größten Anbieter für liquides Staking, würden diesen Prozess aufsetzen. Nutzer, die ihre Stakes einzahlen würden, würden ihre stETH von Lido oder rETH von Rocket Pool erhalten, wobei synthetische Token, die die anfängliche Einzahlung mit den täglich anfallenden Staking-Belohnungen zusammensetzen würden, neu ausbalanciert würden und die generierte Rendite direkt an die Wallet weitergegeben werde.



Dies stelle ein Schlüsselereignis dar, da es die Komplexität des Stakings entschärfe und eine breitere Beteiligung von Solo-Stakern durch die Nutzung einiger der oben angebotenen Lösungen ermögliche, wie z.B. Lido, das im Gegensatz zu den 32 ETH, die auf der Ethereum Blockchain zur Aktivierung der Validator-Software hinterlegt werden müssten, keinen Mindesteinsatz erfordere. Die Aufnahme von Rocket Pool sei auch deshalb von Bedeutung, weil er mit 1.971 Knoten der dezentralste unter den Liquid Staking-Anbietern sei.



Layer 2-Lösungen



- ConsenSys: Diese Woche habe ConsenSys - nur einen Monat nach der Ankündigung - vermeldet, dass das Testnet des zkEVM-Rollups nun für ausgewählte Nutzer geöffnet sei. Personen, die sich hierfür angemeldet hätten, würden ab sofort E-Mails erhalten, damit sie den Onboarding-Prozess starten könnten, der mit dem Bridging (Übertragen) von Guthaben in das Testnet-Netzwerk beginne.



- Polygon: Ebenso habe Polygon bekannt gegeben, dass das erste öffentliche Testnetz seiner neu eingeführten zkEVM-Lösung nun überholt sei. Polygon habe letzte Woche sein zweites Testnetz veröffentlicht, nachdem es eine Sicherheitsüberprüfung des ersten Testnetzes durchgeführt habe, um die Rekursion in Verbindung mit der Fähigkeit, gültige Zustandsübergänge zu erzeugen, zu untersuchen. Neben zkEVM arbeite Polygon gleichzeitig an der Verbesserung seiner POS-Sidechain. Das Netzwerk solle im Laufe des Tages eine Hard Fork aktivieren, die sich mit den Gasspitzen befasse, die in Zeiten hoher Nachfrage, zusätzlich zu dem Problem der Blockreorganisation, auftreten würden.



- Arbitrum and Optimism: Die beiden ETH-Skalierungslösungen Arbitrum und Optimism würden mittlerweile die täglichen Transfers von Ethereum übertreffen. Beide L2s seien einer Reihe von Netzwerkverbesserungen unterzogen worden. Die beiden Optimistic Protokolle Optimism Bedrock und Arbitrum Nitro hätten die ihre Fähigkeit verbessert, schnellere Transaktionen mit günstigeren Gebühren zu verarbeiten. Zu diesem Zweck würden die beiden skalierbaren Netzwerke nun zusammen mehr Transaktionen als das ETH-Mainnet verarbeiten.



Ondo Finance habe einen tokenisierten Fonds aufgelegt, um Investments in US-Anleihen zu erleichtern. Die ETH-basierte DeFi-Plattform ermögliche Stablecoin-Swaps in drei verschiedene Tranchen von US-Treasuries und -Anleihen. Diese würden Renditen von 4,64 bis 8,02 Prozent bieten.



Diese Entwicklung sei bemerkenswert, da Protokolle wie Aave, Compound und Maker im Vergleich dazu nur ein bis zwei Prozent Rendite auf Stablecoin-Einlagen bieten würden, was im Vergleich zum risikofreien Zinssatz der Federal Reserve im letzten Jahr vernachlässigbar sei. Es bleibe abzuwarten, wie sich diese neuen Finanzprodukte auf den Kapitalabfluss von kryptonativen Investment-Strategien hin zu solchen, die auf realen Vermögenswerten basieren würden, auswirken werde. Dies könnte der Fall sein, wenn US-Staats- und Unternehmensanleihen auch in Zukunft attraktiv bleiben würden.



Parallel dazu habe die Bank Société Générale zum ersten Mal sieben Millionen Dollar von MakerDAO abgezogen. Es sei das erste Mal, dass SG-Forge, die auf digitale Vermögenswerte ausgerichtete Tochtergesellschaft der Großbank, ihren eigenen RWA-Vault (eine Art Tresor für Krypto-Guthaben) nutze, der durch tokenisierte Wertpapiere in Form von Hauskrediten gesichert sei.



Der französische Finanzgigant habe den Vault im August 2022 gestartet, nachdem die MakerDAO-Community der Governance-Abstimmung zugestimmt habe, die Bank zu ihrem Ökosystem hinzuzufügen und sie einem 30-Millionen-Dollar-Schuldenlimit auszustatten.



Auf der gleichen Linie scheine Block Tower ein Beispiel für die Société Générale zu sein, da der institutionelle Kreditfonds begonnen habe, Mittel von MakerDAO aufzunehmen. Zur Erinnerung: Block Tower und MakerDAO hätten im vergangenen Dezember zusammengearbeitet, um über Centrifuge - ein Kreditfinanzierungsprotokoll, das die Tokenisierung von festverzinslichen Produkten aus der realen Welt ermögliche - Vermögenswerte im Wert von 220 Millionen US-Dollar auf die Chain zu bringen.



Im Dezember habe eine Gruppe von 22 Solana-Entwicklern beschlossen, einen Token zu schaffen, der in erster Linie von der durch den FTX-Crash ausgelösten Abwärtsentwicklung dieser Layer1 ablenken sollte. So bestehe der Hauptnutzen dieses neuen BONK-Token demzufolge darin, die Solana-Blockchain zu reaktivieren und sie aus dem Schatten dieses Debakels herauszuheben, was auch sehr gut gelungen sei. In diesem Sinne würden BONK-Token derzeit dazu verwendet, NFTs auf Magic Eden, dem Bluechip-NFT-Marktplatz von Solana, zu minten. Alle BONKs würden jedoch dauerhaft verbrannt. Daneben seien keinerlei Ambitionen erkennbar, eine eigene Blockchain für BONK einzuführen oder einen anderen Nutzen für den Token zu schaffen. Der Token werde lediglich in Solana-basierten Casinos oder zum Kauf des Solana-Saga-Handys verwendet. (19.01.2023/ac/a/m)







Die vergangene Woche war von weiteren positiven Signalen im Krypto-Sektor geprägt und brachte durch signifikante Kursanstiege den größten Short-Squeeze in Monaten: Allein der Bitcoin stieg im Wochenvergleich um 21 Prozent und brach zum ersten Mal in 381 Tagen den gleitenden 200-Tage-Durchschnittswert (SMA) des Bitcoin, so Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla von Research Associates bei 21Shares.Zur Illustration: Während des letzten Krypto-Bärenmarktes habe der Bitcoin 386 Tage gebraucht, um diesen Wert zu überschreiten. Auch Ethereum habe im Laufe der Woche um 18 Prozent im Wert zugelegt.Andere Assets hätten noch stärker zugelegt, darunter Solana, Optimism und Curve. Solana, das um 46 Prozent im Wert gestiegen sei, profitiere anscheinend immer noch vom Hype, der durch ein neues Meme-Asset mit dem Namen BONK ausgelöst worden sei. Unter den großen Skalierbarkeitslösungen habe Optimism mit einem Anstieg von 41 Prozent hervorgestochen, was auf einen Anstieg des Transaktionsvolumens zurückzuführen sei, der durch die Ankündigung des Shanghai-Testnetzes, das im nächsten Monat stattfinden solle, bedingt sein könnte. Im Bereich DeFi schließlich habe Curve, die dezentrale Börse für Stablecoins, mit einem wöchentlichen Kursanstieg von 33 Prozent den ersten Platz belegt.Im Laufe der Woche habe die Krypto-Welt den größten Short Squeeze seit Monaten erlebt: Auf den Kryptobörsen Binance, OKX und Bybit seien mehr als eine Milliarde US-Dollar liquidiert worden - ein Hinweis darauf, dass mit großen Geldmengen darauf spekuliert worden sei, dass der Bitcoin weiter falle. Nach unserer Ansicht ist diese jüngste Entwicklung des Bitcoin jedoch nichts weiter als eine Regression zur Mitte - die aktuellen Kurse sind auf einem Level, der mit der Zeit nach dem Kollaps von LUNA und vor der FTX-Affäre vergleichbar ist, so Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla von Research Associates bei 21Shares.Wie es schon vorhergesagt worden sei, habe sich die Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten im Dezember "abgekühlt" - die Preise seien im Vergleich zum Vorjahresmonat also "nur mehr" um 6,5 Prozent gestiegen. Dieser Trend zeige sich jedoch nicht in allen Staaten der Welt - Ägypten zum Beispiel kämpfe mit einer abwertenden Währung und habe im Dezember eine Inflationsrate von 22 Prozent verzeichnet. Unterdessen habe die Weltbank ihren Mitgliedstaaten geraten, sich auf das möglicherweise langsamste globale Wirtschaftswachstum seit drei Jahrzehnten einzustellen. Am vergangenen Mittwoch habe im District of Delaware Bankruptcy Court eine weitere Konkursanhörung rund um die ehemalige Kryptobörse FTX stattgefunden. Dabei sei bekannt geworden, dass der ehemalige CEO der Börse, Sam Bankman-Fried, dem FTX-Mitbegründer Gary Wang (der sich letzten Monat schuldig bekannt habe) Anweisungen gegeben habe, eine "Hintertür" für Alameda Research, die Handelsschwester von FTX, zu schaffen. Mit dieser solle sich Alameda ohne Erlaubnis Kredite in der Höhe von 65 Milliarden Dollar bei den Kunden der Börse beschafft haben.Bislang habe FTX rund 5 Milliarden Dollar an liquiden Kryptoaktiva zurückerhalten - daneben gebe es noch 425 Millionen, die von den Behörden der Bahamas einbehalten worden seien. Auf der anderen Seite hätten die Konkursakten von BlockFi gezeigt, wie ein 400-Millionen-Dollar-Kredit von FTX das Eigenkapital von 13 Führungskräften des Krypto-Kreditgebers in Höhe von 800 Millionen Dollar vernichtet habe. Nichtsdestotrotz gebe es mehr als hundert Unternehmen, die am Kauf von vier Unternehmen im Besitz von FTX interessiert seien, darunter die europäischen und japanischen Zweige der Kryptobörse und "Leder X" und "Embed", zwei Unternehmen, die FTX zuvor gekauft habe. In mehreren Staaten seien im Laufe der Woche Gesetze zur Krypto-Regulierung erlassen worden - darunter auch in El Salvador, das ein neues, wegweisendes Gesetz über digitale Wertpapiere verabschiedet und somit den Weg für Bitcoin-Anleihen geebnet habe. In Großbritannien wiederum habe sich das House of Lords für eine stärkere Regulierung von Kryptoassets ausgesprochen, als es das Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte vorsehe. Darüber hinaus seien folgende Entwicklungen zu beobachten gewesen:- Vereinigte Arabische Emirate: Mit dem "Venom Ventures Fund" solle unter Mitwirkung eines ehemaligen BlackRock-Chefs ein eine Milliarde Dollar schwerer Web3-Fonds geschaffen werden.- USA: Das soziale Netzwerk Twitter entwickele nach eigenen Angaben einen neuen Mechanismus, mit dem sich Nutzer gegenseitig "Twitter Coins" schicken sollen können. Dieser solle mit dem Zahlungslösungsanbieter Stripe entwickelt werden.- USA: Ondo Finance, ein auf Blockchains spezialisierter Finanzdienstleister, habe tokenisierte US-Treasuries auf den Markt gebracht. Die Zusammenarbeit werde dazu beitragen, die Infrastruktur und das dApp-Ökosystem von Avalanche zu unterstützen und eine Ein-Klick-Knotenbereitstellung für Personen einzuführen, die als Validierer arbeiten möchten.