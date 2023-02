Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Kupferpreis stieg am Montag um mehr als 1,5%, da der Optimismus über eine mögliche Erholung in China zusammen mit dem schwächeren Dollar und den Versorgungsunterbrechungen in Panama den Bullen Auftrieb gab, so die Experten von XTB.Aus technischer Sicht habe der Kupferpreis gegenüber dem jüngsten Höchststand um fast 7% nachgegeben, doch schienen die Käufer den Rückgang um die wichtige Unterstützung bei 8.880 Dollar zu stoppen, die durch frühere Preisreaktionen und das 50%-Retracement der im März 2022 begonnenen Abwärtswelle markiert sei. Solange sich der Preis oberhalb dieser Marke bewege, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung der wichtigen Widerstandszone bei 9.335 Dollar einsetzen. Dieses Niveau sei mit der oberen Grenze der 1:1-Struktur und dem 61,8%-Retracement markiert. Auch der mittelfristige SMA50 habe den langfristigen SMA200 überschritten. Dadurch sei eine bullische "Golden Cross"-Formation entstanden. (20.02.2023/ac/a/m)