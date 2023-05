In diesem Zusammenhang sei auch die Rolle der Regierung erwähnenswert. Peking habe in letzter Zeit nicht viel Geld für Infrastruktur und Immobilien geplant, was natürlich die Nachfrage nach dem Rohstoff reduziere. Darüber hinaus sorge heute das Gerücht möglicher Schuldenprobleme in China für erhebliche Unsicherheit, was durch die sehr späte Rückzahlung von Schulden durch Kunming Dianchi unterstrichen werde. Das Unternehmen gehöre der Regierung und sei eine lokale Unternehmenseinheit in der Provinz Yunnan, deren Hauptstadt Kunming sei.



Es sei auch wichtig, die Probleme der globalen Wirtschaft und das anhaltende Gespenst einer Rezession im Hinterkopf zu behalten, die im Moment die Verkäuferseite zu unterstützen scheine. (24.05.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kupferpreise verzeichnen heute einen Rückgang von mehr als 1,5% und fallen unter die psychologische Marke von 8.000 US-Dollar, so die Experten von XTB.Kupfer stürze immer weiter ab, da Investoren für dieses Jahr keine so guten Aussichten für die wirtschaftliche Erholung in China mehr sehen würden. Eingehende Daten aus dem Reich der Mitte würden darauf hindeuten, dass die Erholung des Konsums im Moment trügerisch sei, was in Verbindung mit der Tatsache, dass China fast die Hälfte der weltweiten Nachfrage nach dem Rohstoff ausmache, zu einer Stimmungseintrübung bei dem Metall führe.