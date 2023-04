Paris (www.aktiencheck.de) - Mit rund 8.500 Dollar je Tonne hat der Kupferpreis am Donnerstag das Jahrestief von Anfang März erreicht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Stützend für den Kupferpreis würden hingegen die weiterhin sehr niedrigen Lagerbestände an der Londoner Metallbörse wirken. Zuletzt hätten sie so tief gelegen wie seit 18 Jahren nicht mehr. Zudem hätten die Bestände Ende März fast zur Hälfte aus Russland gestammt, das von vielen westlichen Nachfragern gemieden werden dürfte. Andererseits zeichne sich für den weiteren Verlauf dieses Jahres eine Erholung der Minenproduktion in den wichtigen Produzentenländern Chile und Peru ab, was die überreizte Angebotslage entspannen dürfte.Auch längerfristig würden Rohstoffexperten positive Nachrichten aus Chile erwarten: Die Regierung habe sich mit Blick auf die Steuerbedingungen für den Minensektor zuletzt weniger rigoros als erwartet gezeigt und könnte damit neue Projekte anziehen. Ob dies genüge, den enormen Bedarf zu decken, der durch die Energiewende entstehe, sei indes fraglich. Schließlich finde sich Kupfer fast überall, wo es darum gehe, Strom zu leiten. Laut einer Analyse des Finanzdienstleisters S&P Global werde sich der Kupferbedarf bis 2035 auf 50 Millionen Tonnen fast verdoppeln. Ein Einstieg in Schwächephasen könnte sich somit auszahlen. (28.04.2023/ac/a/m)