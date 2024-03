Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem Kupferpreis ( ISIN XC0005705501 WKN COM007 ) wird häufig ein konjunktureller Vorlaufcharakter beigemessen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Entsprechend stelle der Kursverlauf von "Dr. Copper" einen der Charts mit der größten Schnittmenge zur Fundamentalanalyse dar. In diesem Kontext lasse die aktuelle Kursentwicklung aufhorchen, denn die korrektive Phase seit Januar 2023 sei inzwischen beendet. Als wichtige Argumente würden dabei der Bruch des entsprechenden Abwärtstrends sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 368/378 US Cent) dienen. In der vergangenen Woche sei dann auch noch der Spurt über die horizontalen Hürden bei rund 400 US-Cents gelungen. Letzteres sorge für den Abschluss einer Bodenbildung, welche immerhin ein rechnerisches Kursziel von 450 US-Cents bereithalte. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Anschlusspotenzials stecke das Hoch von Anfang 2023 bei 435 US-Cents ein wichtiges Etappenziel ab. Jenseits dieser Marke würden sogar wieder die historischen Rekordstände bei 490/503 US-Cents auf die Agenda rücken. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft die jüngsten beiden Hochs bei 395 US-Cents nicht mehr zu unterschreiten. (18.03.2024/ac/a/m)