Paris (www.aktiencheck.de) - Der Kupferpreis ist in den vergangenen drei Monaten nach einem starken Auf und Ab um mehr als 5 Prozent gefallen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nachfrageerholung ante portasNun l#gen die Hoffnungen auf weiteren Stimulierungsmaßnahmen in der Volksrepublik, die auch den Kupferpreis aus seiner Lethargie befreien könnten. Manche Beobachter würden Kupfer vor dem absehbar zunehmenden Bedarf derzeit als zu niedrig bepreist sehen. Denn das Metall werde nicht nur von der klassischen Industrie, sondern auch in hohem Maße von grünen Industrien, etwa im Bereich der Energiewende, stark nachgefragt. Die derzeitige Nachfrageschwäche könnte somit mittelfristig zur Angebotsschwäche werden - zusätzlich angetrieben von zu niedrigen Investitionen in die Förderung. Der Kupferabbau leide darüber hinaus unter der angespannten Situation in den wichtigen Förderländern Südamerikas. Während Minenbetreiber in Chile bis zu 70 Prozent Steuern zahlen müssten, würden in Peru soziale Unruhen für einen geringeren Output sorgen. Dennoch sollte nicht ausgeschlossen werden, dass der Kupferpreis kurzfristig weiterhin zur Schwäche neigen könnte. Mittelfristig orientierten Anlegern biete das aktuelle Kursniveau aber womöglich eine gute Einstiegschance. (24.07.2023/ac/a/m)