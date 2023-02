Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Kupferpreis fiel aufgrund von Nachfragesorgen und einem stärkeren Dollar auf den niedrigsten Stand seit Anfang Januar zurück, so die Experten von XTB.Der Kupferpreis ist vom jüngsten Höchststand um fast 7% zurückgegangen, doch scheinen die Käufer den Rückgang um die wichtige Unterstützung bei 8.880 Dollar zu stoppen, die durch frühere Preisreaktionen und das 50%-Retracement der im März 2022 begonnenen Abwärtswelle markiert ist, so die Experten von XTB. Solange sich der Preis oberhalb dieser Marke bewege, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung der wichtigen Widerstandszone bei 9.335 Dollar einsetzen. Dieses Niveau sei mit der oberen Grenze der 1:1-Struktur und dem 61,8%-Retracement markiert (Quelle: xStation5 von XTB).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (06.02.2023/ac/a/m)