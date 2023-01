Paris (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit Juni 2022 knackte Kupfer (ISIN: XC0005705501, WKN: COM007) in dieser Woche kurzzeitig die Marke von 9.000 Dollar pro Tonne, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Beflügelnd habe die Hoffnung gewirkt, dass die Abkehr Chinas von der Zero-Covid-Politik die Nachfrage im weltweit größten Verbraucherland ankurbeln werde. Das Reich der Mitte, das mehr als die Hälfte der weltweiten Kupferproduktion absorbiere, plane zudem eine Lockerung der Kreditaufnahmebeschränkungen für Bauträger - was für eine steigende Nachfrage im Immobiliensektor spreche.



Unterstützung habe das Rotmetall zudem vom schwächeren US-Dollar erhalten, der zuletzt auf ein 7-Monats-Tief abgerutscht sei. Die dahinterstehende Arithmetik: Verliere der Greenback im Vergleich zu anderen Währungen an Wert, werde Kupfer für Käufer außerhalb des Dollarraums billiger. Auch mit Blick auf das Angebot habe es für Kupfer preisunterstützende Nachrichten gegeben. Die chilenische Kupferkommission etwa habe für November einen Rückgang der Kupferproduktion im weltgrößten Produzentenland um knapp sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Derweil würden die Lagerbestände an den Metallbörsen nur noch den Bedarf von nicht einmal drei Tagen decken. Mittel- und langfristig sollte das Industriemetall zudem von der Energiewende profitieren, sei doch kaum ein anderes Metall so wichtig dafür wie Kupfer. Aber: Im weiteren Verlauf dieses Jahres rechne die International Copper Study Group mit einem Angebotsüberschuss von 155.000 Tonnen, nach einem Defizit von 328.000 Tonnen in 2022. Dass Kupfer nun schnurstracks gen Norden marschiere, sei also nicht unbedingt zu erwarten. (13.01.2023/ac/a/m)





