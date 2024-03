- Die Terminkontrakte auf Eisenerz seien jedoch zum ersten Mal seit mehr als sechs Monaten unter die Marke von 100 USD pro Tonne gesunken, da die Anleger die anhaltende Unsicherheit auf dem chinesischen Immobilienmarkt einpreisen würden;



- Der Hauptkatalysator für den Anstieg der Kupferpreise sei jedoch nicht die starke Nachfrage, sondern ein unerwarteter Rückgang des weltweiten Angebots an Minen. Dies sei vor allem auf die Schließung der First Quantum-Mine in Panama im vergangenen Jahr zurückzuführen. In diesem Jahr wachse die Sorge um die Produktion in Sambia, das mit einer El-Niño-bedingten Energiekrise zu kämpfen habe;



- In dieser Woche habe eine Krisensitzung eines Verbandes der 19 größten chinesischen Stahlwerke stattgefunden. Die Hüttenwerke hätten zwar keine Produktionskürzungen beschlossen, aber sie hätten sich verpflichtet, Wartungsarbeiten neu zu organisieren, Investitionen zu kürzen und Projekte zu verschieben.



Es scheine, dass der wichtigste Bezugspunkt für die langfristigen Aussichten von Kupfer die Aktien an der chinesischen Börse und Informationen über die Minenproduktion sein würden. Die Analysten von BMO würden erwarten, dass die Aktien an der Shanghai Commodity Exchange sinken würden. Sollten die Lagerbestände weiter stark ansteigen, könnten sich die Anleger aus Angst vor der Nachfrage aus dem Infrastruktursektor von ihren Long-Positionen zurückziehen.



Kupfer sei auf den höchsten Stand seit April 2023 ausgebrochen und nähere sich nun der Widerstandszone um die 9100 USD-Marke (die Zone der lokalen Höchststände von Februar/April 2023). Quelle: xStation



COPPER-Futures würden über die Marke von 9000 USD brechen, wo man das 23,6 Fibo-Retracement der Aufwärtswelle vom Sommer 2022 sehen könne. Quelle: xStation5 von XTB (15.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kupfer stieg zum ersten Mal seit April 2023 über die Marke von 9.000 USD pro Tonne, so die Experten von XTB.Die Anleger würden das Risiko von Bergbau- und Produktionsstilllegungen in Chinas angeschlagenen Hütten angesichts der steigenden Kupferverarbeitungsraten einpreisen.- Die Anleger würden sich langsam auf ein Szenario einstellen, bei dem das Schlimmste der chinesischen Konjunkturabschwächung hinter ihnen liege, und die zusätzliche Nachfrage aus den Märkten für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien könnte die langfristigen Aussichten für den Rohstoff stützen. Darüber hinaus treibe die Aussicht auf eine Lockerung der Politik in den USA und Europa in der zweiten Jahreshälfte den Markt leicht nach oben;