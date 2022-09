Paris (www.aktiencheck.de) - Rückschlag für Kupfer: Der Preis des Rotmetalls konnte die kürzlich zurückeroberte Marke von 8.000 US-Dollar je Tonne nicht halten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".So spreche für steigende Notierungen die Versorgungslage: Das World Bureau of Metal Statistics habe kürzlich ein wachsendes Kupferdefizit gemeldet. Den Zahlen des Instituts zufolge habe sich der Nachfrageüberhang in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres auf 341 Kilotonnen belaufen. Zum Vergleich empfehle sich ein Blick zurück: Im gesamten vergangenen Jahr habe das Defizit bei lediglich 283 Kilotonnen gelegen.Zur Angebotsverknappung trage bei, dass neben dem wichtigen Kupferproduzenten Codelco erst kürzlich zwei weitere relevante Förderer ihre Produktionsprognosen für dieses Jahr gesenkt hätten. Die Vorhersage der International Copper Study Group, dass der weltweite Kupfermarkt in diesem Jahr überversorgt sein könnte, erscheine vor diesem Hintergrund zu optimistisch. Hinzu komme, dass Kupfer eine zentrale Rolle bei der Energiewende spiele. Dank seiner hohen Leitfähigkeit sei es insbesondere aus dem Bereich Elektrifizierung nicht wegzudenken. Strom aus Wind etwa benötige viermal, Solarstrom sogar bis zu zwölfmal mehr Kupfer als die traditionelle Stromgewinnung. Dennoch scheinen allzu große Hoffnungen auf Preissteigerungen angesichts der anhaltenden Konjunktursorgen zumindest kurzfristig verfrüht, so die Analysten der BNP Paribas. (02.09.2022/ac/a/m)