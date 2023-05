Paris (www.aktiencheck.de) - Der Mai wurde für Kupferanleger seinem Nimbus als Wonnemonat bislang nicht gerecht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zudem habe die Kupferproduktion in Peru im März um 14 Prozent gegenüber Februar und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen, als mehrere große Minenbetreiber nach den durch soziale Proteste bedingten Stopps ihre Produktion wieder aufgenommen hätten. Indes habe mit Chile das Land mit den weltweit größten Kupfervorkommen ein neues Bergbausteuergesetz beschlossen, das die dortigen Kupferproduzenten ab 2024 deutlich stärker belasten und eine Verknappung des Angebots nach sich ziehen könnte. Die Minenbetriebe würden eine deutliche Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit befürchten, da sie mehr Steuern zahlen würden als ihre ausländische Konkurrenz.Rohstoffexperten würden jedoch bezweifeln, dass dies tatsächlich zu einem Rückgang der Investitionen in neue Projekte führen werde. Dem Kupferpreis habe das neue Bergbausteuergesetz denn auch wenig Unterstützung bieten können. Angesichts der jüngst wieder aufgeflammten Konjunktursorgen seien derzeit vielmehr die zunehmenden Nachfragesorgen preisbestimmend. (26.05.2023/ac/a/m)